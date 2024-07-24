Харків’яни знову чують вибухи

У Харкові вкотре за день лунають вибухи.

“Повторні вибухи! Залишайтесь в укриттях”, – звернувся до мешканців Харкова та області начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Ворожній КАБ у напрямку Харкова та приміських населених пунктів – знаходитесь в укриттях!” – повідомив бригадний генерал Сергій Мельник.