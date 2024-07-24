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Харків’яни знову чують вибухи

Події 16:58   24.07.2024
Оксана Якушко
Харків’яни знову чують вибухи

У Харкові вкотре за день лунають вибухи. 

“Повторні вибухи! Залишайтесь в укриттях”, – звернувся до мешканців Харкова та області начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Ворожній КАБ у напрямку Харкова та приміських населених пунктів – знаходитесь в укриттях!” – повідомив бригадний генерал Сергій Мельник.

 

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 16:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вкотре за день лунають вибухи. ".