Харьковчане снова слышат взрывы

В Харькове в который раз за день раздаются взрывы.

«Повторные взрывы! Оставайтесь в укрытиях», — обратился к жителям Харькова и области начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Вражеский КАБ в направлении Харькова и пригородных населенных пунктов — находитесь в укрытиях!» — сообщил бригадный генерал Сергей Мельник.