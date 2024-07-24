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Харьковчане снова слышат взрывы

Происшествия 16:58   24.07.2024
Оксана Якушко
Харьковчане снова слышат взрывы

В Харькове в который раз за день раздаются взрывы. 

«Повторные взрывы! Оставайтесь в укрытиях», — обратился к жителям Харькова и области начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Вражеский КАБ в направлении Харькова и пригородных населенных пунктов — находитесь в укрытиях!» — сообщил бригадный генерал Сергей Мельник.

 

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 16:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в который раз за день раздаются взрывы. ".