Харьковчане снова слышат взрывы
В Харькове в который раз за день раздаются взрывы.
«Повторные взрывы! Оставайтесь в укрытиях», — обратился к жителям Харькова и области начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Вражеский КАБ в направлении Харькова и пригородных населенных пунктов — находитесь в укрытиях!» — сообщил бригадный генерал Сергей Мельник.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрывы, Олег Синегубов, Сергей Мельник, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 16:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в который раз за день раздаются взрывы. ".