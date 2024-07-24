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У Лозовій троє загиблих, у Холодногірському районі Харкова – дев’ять поранених

Події 18:56   24.07.2024
Олена Нагорна
У Лозовій троє загиблих, у Холодногірському районі Харкова – дев’ять поранених

До трьох зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по заводу у місті Лозова близько 12-ї години, травмованих – четверо, інформують у Харківській обласній прокуратурі.

На жаль, двох людей, чиї пошуки тривали на території заводу у Лозовій, знайшли мертвими“, – повідомили у відомстві.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, загиблі – чоловіки.

У Холодногірському районі Харкова постраждали дев’ятеро людей. Ворожими цілями були промислові об’єкти. Будівлі підприємств пошкоджені. У прилеглих багатоквартирних будинках вибиті вікна.

За попередніми даними, удари по Харкову та Лозовій були завдані ракетами “Іскандер”.

Нагадаємо, перший вибух пролунав у Харкові о 05:15. Ще щонайменше два вибухи було чутно у місті близько 05:30. За даними мера Ігоря Терехова, перший удар був по промисловій зоні. «Приліт» також зафіксували у Малоданилівській громаді, по території екопарку. Там зайнялися стайні, коней вдалося врятувати. Однак голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про зникнення кенгуру, який мешкав в одному зі знищених росіянами приміщень. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по Малоданилівській громаді вдарив «шахед».

Також щонайменше два вибухи чули у Харкові близько 12:10. РФ ракетами атакувала інфраструктурний об’єкт, повідомив Терехов. Виникла сильна пожежа. За даними мера, постраждали двоє людей.

Ще один вибух чули у Харкові близько 14:15. Як повідомив Синєгубов, під ударом знову був Холодногірський район, шість людей постраждали.

О 16:45 по Харкову прилетів КАБ. Удар припав по центральній частині міста, спалахнув будинок. Відомо про трьох постраждалих чоловіків.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 18:56;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До трьох зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по заводу у місті Лозова близько 12-ї години, травмованих – четверо, інформують у Харківській обласній прокуратурі.".