В Лозовой уже трое погибших, в Холодногорском районе Харькова — девять раненых

До трех возросло количество погибших в результате ракетного удара по заводу в городе Лозовая около 12 часов, травмированных — четверо, информируют в Харьковской областной прокуратуре.

«К сожалению, двух человек, поиски которых продолжались на территории завода в Лозовой, нашли мертвыми», — сообщили в ведомстве.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, погибшие — мужчины.

В Холодногорском районе Харькова пострадали девять человек. Вражескими целями были промышленные объекты. Здания предприятий повреждены. В близлежащих многоквартирных домах выбиты окна.

По предварительным данным, удары по Харькову и Лозовой были нанесены ракетами «Искандер».

Напомним, первый взрыв прогремел в Харькове в 05:15. Еще по меньшей мере два взрыва было слышно в городе около 05:30. По данным мэра Игоря Терехова, первый удар был по промышленной зоне. «Прилет» также зафиксировали в Малоданиловской громаде, по территории экопарка. Там загорелись конюшни, коней удалось спасти. Однако глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о пропаже кенгуру, который жил в одном из уничтоженных россиянами помещений. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по Малоданиловской громаде ударил «Шахед».

Также по меньшей мере два взрыва слышали в Харькове около 12:10. РФ ракетами атаковала инфраструктурный объект, сообщил Терехов. Возник сильный пожар. По данным мэра, пострадали два человека.

Еще один взрыв слышали в Харькове около 14:15. Как сообщил Синегубов, под ударом был Холодногорский район.

В 16:45 по Харькову прилетел КАБ. Удар пришелся по центральной части города, загорелся дом. Известно о троих пострадавших мужчинах.