Кенгуру пропал без вести после удара по экопарку под Харьковом
Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что в конюшнях, по которым пришелся утренний удар российского «шахеда», жил кенгуру.
«Очередное любимое место в громаде уничтожено. Последствия утренних прилетов: вторая конюшня за второй месяц разрушена в Малоданиловской громаде. Травмированы два человека. Среди пропавших без вести одно животное — кенгуру, проживавшее в помещении конюшни», — написал Гололобов утром 24 июля.
Он также опубликовал фото с места «прилета».
Ранее ХОВА и областная прокуратура проинформировали: один из утренних российских ударов пришелся по зданиям харьковского экопарка.
Напомним, в Харькове раздался взрыв в 05:15 24 июля. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по городу. Также по меньшей мере еще два взрыва было слышно в Харькове около 05:30. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, первый удар по городу пришелся в промышленную зону. «Прилет» также зафиксировали в Малоданиловской громаде. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, армия РФ ударила туда в 05:00. Начальник ХОВА сообщил, что тип ракет, которые прилетели по Харькову, еще устанавливают, а по Малоданиловской громаде прилетел «шахед».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: кенгуру, малая даниловка, новости Харькова, пострадавшие, прилет, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 08:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил, что в конюшнях, по которым пришелся утренний удар российского «шахеда», жил кенгуру".