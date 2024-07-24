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Обстрел Харькова и области: поврежден экопарк (фото)

Происшествия 08:08   24.07.2024
Оксана Горун
Обстрел Харькова и области: поврежден экопарк (фото)

В результате удара по селу Лесное в Малоданиловской громаде повреждены здания экопарка и пострадали двое людей. Тип ракет, которые ударили по Немышлянскому району Харькова, еще устанавливают, сообщила прокуратура.

«24 июля, начиная с 5:15 до 5:25, войска РФ совершили ракетные атаки по Немышлянскому району г. Харькова. Попадание зафиксировано по территории гражданского предприятия: получили повреждения помещения предприятия и шесть автомобилей. По второму адресу поврежден частный жилой дом. Точный тип ракет, которыми враг ударил по городу, устанавливается. Также сегодня около 5:00 вс рф осуществили обстрел с. Лесное Малоданиловской ТГ Харьковского района. Повреждены здания экопарка, ранения получили двое сотрудников — мужчины 19 и 41 лет», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

прилет по Малоданиловской громаде 24.07.2024

Напомним, в Харькове раздался взрыв в 05:15 24 июля. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по городу. Также по меньшей мере еще два взрыва было слышно в Харькове около 05:30. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, первый удар по городу пришелся в промышленную зону. «Прилет» также зафиксировали в Малоданиловской громаде. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, армия РФ ударила туда в 05:00. Начальник ХОВА сообщил, что тип ракет, которые прилетели по Харькову, еще устанавливают, а по Малоданиловской громаде прилетел «шахед».

осколки ракеты

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 08:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара по селу Лесное в Малоданиловской громаде повреждены здания экопарка и пострадали двое людей. Тип ракет, которые ударили по Немышлянскому району Харькова, еще устанавливают, сообщила прокуратура".