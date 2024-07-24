Обстріл Харкова та області: пошкоджений екопарк (фото)

Внаслідок удару по селу Лісне в Малоданилівській громаді пошкоджені будівлі екопарку та постраждали двоє людей. Тип ракет, які вдарили по Немишлянському району Харкова, ще встановлюють, повідомила прокуратура.

“24 липня, починаючи з 5:15 до 5:25, війська рф завдали ракетні удари по Немишлянському району м. Харкова. Влучання зафіксовано по території цивільного підприємства: зазнали пошкоджень приміщення підприємства та шість автомобілів.

За другою адресою пошкоджено приватний житловий будинок. Точний тип ракет, якими ворог вдарив по місту, наразі встановлюється. Також сьогодні близько 5:00 зс рф здійснили обстріл с. Лісне Малоданилівської ТГ Харківського району. Пошкоджено будівлі екопарку, поранення отримали двоє співробітників — чоловіки 19 та 41 років”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, у Харкові пролунав вибух о 05:15. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по місту. Також щонайменше ще два вибухи було чутно в Харкові близько 05:30. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, перший удар по місту припав у промислову зону. “Приліт” також зафіксували в Малоданилівській громаді. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, армія РФ вдарила туди о 05:00. Начальник ХОВА повідомив, що тип ракет, які вдарили по Харкову, ще встановлюють, а по Малоданилівській громаді прилетів “шахед”.