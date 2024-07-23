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Несмотря на звуки обстрелов: белые тигры родились в экопарке под Харьковом

Общество 20:47   23.07.2024
Елена Нагорная
Несмотря на звуки обстрелов: белые тигры родились в экопарке под Харьковом Скриншот

О появлении на свет двух малышек сообщила в Facebook пресс-служба регионального ландшафтного парка.

«Несмотря на войну и страшные звуки обстрелов, их мама нежно заботится о малышах», — отметили в пресс-службе.

Видео: пресс-служба экопарка

Основатель экопарка Александр Фельдман, который показал тигрят, ответил на распространенный вопрос, зачем сейчас возвращать животных в зверинец.

“Потому что нас их вынуждают забрать. Чтобы животное осталось жить в другом парке, ему надо строить место, вольер, дом, тепло. Не каждый зоопарк Украины может себе это позволить — содержание тигров, обезьян. Поэтому мы потихонечку возвращаем, восстанавливая парк”, — объяснил Фельдман.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 20:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О появлении на свет малышек сообщила в Facebook пресс-служба регионального ландшафтного парка".