Два редких тигренка родились в харьковском экопарке (видео)
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Мамой стала белая тигрица Альба. Радостную новость сообщили в харьковском экопарке.
«Недавно мамочкой стала наша белая тигрица Альба — она подарила двух очаровательных малышей: мальчика и девочку. Они чувствуют себя хорошо, быстро растут и активно исследуют свой новый дом. Это пополнение — настоящее чудо, потому что белые тигры — очень редкие животные. Каждая новая жизнь — это не только радость, но и большая надежда на сохранение этого прекрасного вида», — сообщили в Facebook экопарка.
Видео: харьковский экопарк/Facebook
Кроме семьи тигров, пополнения есть и у других жителей экопарка: бабуинов, кольцехвостых лемуров и миниатюрных лошадок.
«Появились и птенцы: маленькие, пушистые и очень шумные», — дополнили в экопарке.
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 10:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мамой стала белая тигрица Альба. Радостную новость сообщили в харьковском экопарке".