Два редких тигренка родились в харьковском экопарке (видео)

Мамой стала белая тигрица Альба. Радостную новость сообщили в харьковском экопарке.

«Недавно мамочкой стала наша белая тигрица Альба — она подарила двух очаровательных малышей: мальчика и девочку. Они чувствуют себя хорошо, быстро растут и активно исследуют свой новый дом. Это пополнение — настоящее чудо, потому что белые тигры — очень редкие животные. Каждая новая жизнь — это не только радость, но и большая надежда на сохранение этого прекрасного вида», — сообщили в Facebook экопарка.

Видео: харьковский экопарк/Facebook

Кроме семьи тигров, пополнения есть и у других жителей экопарка: бабуинов, кольцехвостых лемуров и миниатюрных лошадок.

«Появились и птенцы: маленькие, пушистые и очень шумные», — дополнили в экопарке.