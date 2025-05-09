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Два редких тигренка родились в харьковском экопарке (видео)

Харьков 10:13   09.05.2025
Оксана Горун
Два редких тигренка родились в харьковском экопарке (видео) Скриншот

Мамой стала белая тигрица Альба. Радостную новость сообщили в харьковском экопарке.

«Недавно мамочкой стала наша белая тигрица Альба — она подарила двух очаровательных малышей: мальчика и девочку. Они чувствуют себя хорошо, быстро растут и активно исследуют свой новый дом. Это пополнение — настоящее чудо, потому что белые тигры — очень редкие животные. Каждая новая жизнь — это не только радость, но и большая надежда на сохранение этого прекрасного вида», — сообщили в Facebook экопарка.

Видео: харьковский экопарк/Facebook

Кроме семьи тигров, пополнения есть и у других жителей экопарка: бабуинов, кольцехвостых лемуров и миниатюрных лошадок.

«Появились и птенцы: маленькие, пушистые и очень шумные», — дополнили в экопарке.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 10:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мамой стала белая тигрица Альба. Радостную новость сообщили в харьковском экопарке".