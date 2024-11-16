Дама с характером: белого тигренка Лею показали в харьковском экопарке
Лея, которая родилась летом в харьковском экопарке, уже живет в отдельном вольере, но пытается прокопать тоннель к маме.
В экопарке сообщают: у подрастающей белой тигрицы — своенравный характер.
«Еще несколько месяцев назад она была совсем маленькая, а сейчас уже подросла и уверенно охраняет свою территорию. Она как настоящий бенгальский тигр грозно рычит и внимательно следит за теми, кто заходит в ее вольер. Но, конечно, этот тигр до сих пор не может устоять, когда его кормят из рук кусочками мяса», — прокомментировали видео на странице экопарка в Facebook.
Видео: Харьковский экопарк
На видео Лея не только достаточно грозно рычит на своего кормильца, но и упорно роет «подкоп» в соседний вольер. За кадром сотрудник экопарка поясняет: «Леечка копает в соседний вольер — к маме».
Напомним, два белых тигренка родились в экопарке этим летом. Оба — девочки. Мама нежно заботилась о малышах.
Смотрите в сюжете МГ «Объектив»: Досрочная зима в Харькове: как выглядят заснеженные зоопарк и сад Шевченко
Новости по теме:
- Категории: Харьков; Теги: новости Харькова, тигр, Харьковский экопарк, экопарк;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Дама с характером: белого тигренка Лею показали в харьковском экопарке»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 ноября 2024 в 11:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лея, которая родилась летом в харьковском экопарке, уже живет в отдельном вольере, но пытается прокопать тоннель к маме".