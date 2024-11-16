Дама с характером: белого тигренка Лею показали в харьковском экопарке

Лея, которая родилась летом в харьковском экопарке, уже живет в отдельном вольере, но пытается прокопать тоннель к маме.

В экопарке сообщают: у подрастающей белой тигрицы — своенравный характер.

«Еще несколько месяцев назад она была совсем маленькая, а сейчас уже подросла и уверенно охраняет свою территорию. Она как настоящий бенгальский тигр грозно рычит и внимательно следит за теми, кто заходит в ее вольер. Но, конечно, этот тигр до сих пор не может устоять, когда его кормят из рук кусочками мяса», — прокомментировали видео на странице экопарка в Facebook.

Видео: Харьковский экопарк

На видео Лея не только достаточно грозно рычит на своего кормильца, но и упорно роет «подкоп» в соседний вольер. За кадром сотрудник экопарка поясняет: «Леечка копает в соседний вольер — к маме».

Напомним, два белых тигренка родились в экопарке этим летом. Оба — девочки. Мама нежно заботилась о малышах.

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