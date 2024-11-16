Леді з характером: біле тигреня Лею показали в харківському екопарку

Лея, яка народилася влітку в харківському екопарку, вже мешкає в окремому вольєрі, але намагається прокопати тунель до мами.

В екопарку повідомляють: у юної білої тигриці – норовливий характер.

“Ще кілька місяців тому вона була зовсім маленькою, а зараз вже підросла та впевнено охороняю свою територію. Вона, як справжній бенгальський тигр, грізно гарчить та уважно слідкує за тими, хто заходить до її вольєра. Але, звісно, це тигреня досі не може встояти, коли її годують з рук шматочками мʼяса”, – прокоментували відео на сторінці екопарку у фейсбуці.

Відео: Харківський екопарк

На відео Лея не лише досить грізно гарчить на свого годувальника, а й уперто риє “підкоп” у сусідній вольєр. За кадром співробітник екопарку пояснює: “Леєчка копає в сусідній вольєр – до мами”.

Нагадаємо, двоє білих тигренят народилися в екопарку цього літа. Обидва – дівчатка. Мама ніжно дбала про малюків.