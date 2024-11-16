Live
  • Сб 16.11.2024
  • Харків  +4°С
  • USD 41.24
  • EUR 43.47

Леді з характером: біле тигреня Лею показали в харківському екопарку

Харків 11:23   16.11.2024
Оксана Горун
Леді з характером: біле тигреня Лею показали в харківському екопарку Скриншот

Лея, яка народилася влітку в харківському екопарку, вже мешкає в окремому вольєрі, але намагається прокопати тунель до мами.

В екопарку повідомляють: у юної білої тигриці – норовливий характер.

“Ще кілька місяців тому вона була зовсім маленькою, а зараз вже підросла та впевнено охороняю свою територію. Вона, як справжній бенгальський тигр, грізно гарчить та уважно слідкує за тими, хто заходить до її вольєра. Але, звісно, це тигреня досі не може встояти, коли її годують з рук шматочками мʼяса”, – прокоментували відео на сторінці екопарку у фейсбуці.

Відео: Харківський екопарк

На відео Лея не лише досить грізно гарчить на свого годувальника, а й уперто риє “підкоп” у сусідній вольєр. За кадром співробітник екопарку пояснює: “Леєчка копає в сусідній вольєр – до мами”.

Нагадаємо, двоє білих тигренят народилися в екопарку цього літа. Обидва – дівчатка. Мама ніжно дбала про малюків.

Дивіться у сюжеті МГ “Об’єктив”: Дострокова зима у Харкові: як виглядають засніжені зоопарк та сад Шевченко

Автор: Оксана Горун
Популярно
Росіян немає в селі Сотницький Козачок – дані військової адміністрації
Росіян немає в селі Сотницький Козачок – дані військової адміністрації
16.11.2024, 12:08
Вилучили цигарок на 3,2 млн грн: у Дергачах ліквідували незаконний “бізнес”
Вилучили цигарок на 3,2 млн грн: у Дергачах ліквідували незаконний “бізнес”
15.11.2024, 11:48
Не пустили в метро – помстився “мінуванням”: харків’янин отримав підозру
Не пустили в метро – помстився “мінуванням”: харків’янин отримав підозру
16.11.2024, 11:51
У Харкові чоловік намагався вистрибнути з третього поверху: що сталося (відео)
У Харкові чоловік намагався вистрибнути з третього поверху: що сталося (відео)
16.11.2024, 11:29
Леді з характером: біле тигреня Лею показали в харківському екопарку
Леді з характером: біле тигреня Лею показали в харківському екопарку
16.11.2024, 11:23
Новини Харкова — головне за 16.11: війська РФ біля кордону, удар по Ізюму
Новини Харкова — головне за 16.11: війська РФ біля кордону, удар по Ізюму
16.11.2024, 11:38

Новини за темою:

11:38
Новини Харкова — головне за 16.11: війська РФ біля кордону, удар по Ізюму
11:29
У Харкові чоловік намагався вистрибнути з третього поверху: що сталося (відео)
11:23
Леді з характером: біле тигреня Лею показали в харківському екопарку
10:16
Чи визнають удари КАБами по Харкову геноцидом – думка правозахисника
09:10
У Харкові горіла 9-поверхівка, врятували чоловіка – ДСНС

Ви читали новину: «Леді з характером: біле тигреня Лею показали в харківському екопарку»; з категорії Харків на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2024 в 11:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лея, яка народилася влітку в харківському екопарку, вже мешкає в окремому вольєрі, але намагається прокопати тунель до мами".