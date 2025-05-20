Тигрят усыновила собака в Харькове (видео)
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От двух белых тигрят, которые на днях родились в экопарке, отказалась мама. Но нашелся неожиданный выход из ситуации.
«У нас произошло настоящее чудо! Мама этих чудесных белых тигрят, как это, к сожалению, иногда случается, бросила их. Но для них нашлась приемная мама! Очень добрая собака приняла их, как родных: она их кормит, ухаживает, играет с ними и оберегает от малейшей опасности», — сообщил основатель экопарка нардеп Александр Фельдман.
Видео: Александр Фельдман/Faсebook
«У нас будет теперь длинный-длинный фильм. Будем показывать, как растет и как развивается такая странная семья. Чисто по-харьковски. Приезжайте, посмотрите», — пригласил основатель экопарка.
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 11:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От двух белых тигрят, которые на днях родились в экопарке, отказалась мама. Но нашелся неожиданный выход из ситуации".