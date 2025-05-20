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Тигрят усыновила собака в Харькове (видео)

Харьков 11:01   20.05.2025
Оксана Горун
Тигрят усыновила собака в Харькове (видео) Скриншот
От двух белых тигрят, которые на днях родились в экопарке, отказалась мама. Но нашелся неожиданный выход из ситуации.

«У нас произошло настоящее чудо! Мама этих чудесных белых тигрят, как это, к сожалению, иногда случается, бросила их. Но для них нашлась приемная мама! Очень добрая собака приняла их, как родных: она их кормит, ухаживает, играет с ними и оберегает от малейшей опасности», — сообщил основатель экопарка нардеп Александр Фельдман.

Видео: Александр Фельдман/Faсebook

«У нас будет теперь длинный-длинный фильм. Будем показывать, как растет и как развивается такая странная семья. Чисто по-харьковски. Приезжайте, посмотрите», — пригласил основатель экопарка.

Читайте также: Два редких тигренка родились в харьковском экопарке (видео)

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 11:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От двух белых тигрят, которые на днях родились в экопарке, отказалась мама. Но нашелся неожиданный выход из ситуации".