Два ягуара родились в Харьковском зоопарке: Терехов предлагает выбрать имена

Месяц назад в Харьковском зоопарке родились два ягуара.

«Обе – девочки. И я предлагаю вместе выбрать им имена», – пишет мэр Харькова Игорь Терехов.

Оставить свои предложения можно в комментариях к соответствующей публикации в Instagram и Facebook.

«Идеи принимаются любые. Но хочется, чтобы имена были точными и отражали дух несокрушимого Харькова! Те предложения, которые наберут наибольшее количество предпочтений, будут вынесены на голосование», — добавил мэр.