Два ягуара родились в Харьковском зоопарке: Терехов предлагает выбрать имена
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Месяц назад в Харьковском зоопарке родились два ягуара.
«Обе – девочки. И я предлагаю вместе выбрать им имена», – пишет мэр Харькова Игорь Терехов.
Оставить свои предложения можно в комментариях к соответствующей публикации в Instagram и Facebook.
«Идеи принимаются любые. Но хочется, чтобы имена были точными и отражали дух несокрушимого Харькова! Те предложения, которые наберут наибольшее количество предпочтений, будут вынесены на голосование», — добавил мэр.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: зоопарк, имена, терехов, Харьковский, ягуары;
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 15:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Месяц назад в Харьковском зоопарке родились два ягуара.".