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Два ягуара родились в Харьковском зоопарке: Терехов предлагает выбрать имена

Общество 15:23   28.06.2024
Виктория Яковенко
Два ягуара родились в Харьковском зоопарке: Терехов предлагает выбрать имена скриншот

Месяц назад в Харьковском зоопарке родились два ягуара.

«Обе – девочки. И я предлагаю вместе выбрать им имена», – пишет мэр Харькова Игорь Терехов.

Оставить свои предложения можно в комментариях к соответствующей публикации в Instagram и Facebook.

«Идеи принимаются любые. Но хочется, чтобы имена были точными и отражали дух несокрушимого Харькова! Те предложения, которые наберут наибольшее количество предпочтений, будут вынесены на голосование», — добавил мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2024 в 15:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Месяц назад в Харьковском зоопарке родились два ягуара.".