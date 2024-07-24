Дневные взрывы в Харькове: снова ударили «Искандеры», пострадали два человека
В результате удара РФ днем 24 июля пострадали два человека, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
«Где-то около часа назад были обстрелы города. Это производственное предприятие и во время этого обстрела было двое раненых – работники этого предприятия. Сегодняшнее утро началось очень тяжело, потому что первый обстрел разрушил практически полностью офисное помещение, кроме этого частный жилой дом. К сожалению, там есть погибший мужчина. Предварительно это «Искандеры», которыми и утром, и днем обстреливали Харьков», — сказал мэр.
Он отметил, что относительная тишина в Харькове продержалась около 20 дней.
Напомним, по меньшей мере два взрыва слышали в Харькове около 12:10. РФ ракетами атаковала инфраструктурный объект в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов. На месте попадания сильный пожар.
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 13:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара РФ днем 24 июля пострадали два человека, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.".