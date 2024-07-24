Денні вибухи у Харкові: знову вдарили «Іскандери», постраждали двоє людей

Внаслідок удару РФ вдень 24 липня постраждали двоє людей, повідомив мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.

«Десь близько години тому був обстріл міста. Це виробниче підприємство і під час цього обстрілу було двоє поранених – працівники цього підприємства. Сьогоднішній ранок розпочався дуже важко, бо перший обстріл зруйнував практично вщент офісне приміщення, крім цього приватний житловий будинок. На жаль, там є загиблий чоловік. Попередньо, це «Іскандери», якими і вранці, і вдень обстрілювали Харків», – сказав мер.

Він зазначив, що відносна тиша у Харкові протрималася близько 20 днів.

Нагадаємо, щонайменше два вибухи чули у Харкові близько 12:10. РФ ракетами атакувала інфраструктурний об’єкт у Харкові, повідомив мер міста Ігор Терехов. На місці влучення сильна пожежа.