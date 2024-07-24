Денні вибухи у Харкові: знову вдарили «Іскандери», постраждали двоє людей
Внаслідок удару РФ вдень 24 липня постраждали двоє людей, повідомив мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.
«Десь близько години тому був обстріл міста. Це виробниче підприємство і під час цього обстрілу було двоє поранених – працівники цього підприємства. Сьогоднішній ранок розпочався дуже важко, бо перший обстріл зруйнував практично вщент офісне приміщення, крім цього приватний житловий будинок. На жаль, там є загиблий чоловік. Попередньо, це «Іскандери», якими і вранці, і вдень обстрілювали Харків», – сказав мер.
Він зазначив, що відносна тиша у Харкові протрималася близько 20 днів.
Нагадаємо, щонайменше два вибухи чули у Харкові близько 12:10. РФ ракетами атакувала інфраструктурний об’єкт у Харкові, повідомив мер міста Ігор Терехов. На місці влучення сильна пожежа.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Искандеры, обстріл, пострадали, терехов, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 13:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару РФ вдень 24 липня постраждали двоє людей, повідомив мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.".