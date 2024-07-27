“Приліт” по будинку Сапронова в Харкові: знайшлася кішка, яку вважали загиблою

Харківський волонтер та бізнесмен Юрій Сапронов, по будинку якого армія РФ прицільно вдарила КАБом, повідомив радісну новину.

17-річна кішка Шика, яку волонтер вважав загиблою, повернулася на руїни рідного будинку через більш ніж дві доби.

“Я написав, що загинула кішка Шика. 17-річна британська короткошерста рідкісного шоколадного кольору. Іду сьогодні вранці двором о 5:30… І замотав головою, що старий цап, очам своїм не вірячи. Де ти, кажу, гадина, лазила дві з половиною доби??? Мовчить старенька. Думаю звалила хвилин за п’ять до прильоту авіабомби, зараз допитуватиму, чому не попередила. Сміливо залізла на згарище, перестрибнувши отвір, як молодий заєць. Бабуся. 17 років”, – написав у фейсбуці Сапронов.

Нагадаємо, “приліт” по будинку Сапронова був 24 липня близько 16:45. Тоді бізнесмен написав про пряме влучення в Audi Q8, велику кількість руйнувань у самому будинку та пошуки котів. Харківська обласна прокуратура поінформувала, що внаслідок того прильоту з пораненнями до лікарні доставили трьох осіб: двох чоловіків та 45-річну жінку. Пошкоджено щонайменше шість житлових будинків, п’ять гаражів, три господарчі приміщення. Знищені три автомобілі.