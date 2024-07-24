«Пряме влучання у Q8, шукаю котів»: Сапронов показав свій дім після «прильоту»
Будинок бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова у Шевченківському районі Харкова зазнав руйнувань внаслідок ворожого авіаудару близько 16:45.
Цю інформацію сам Сапронов підтвердив у фейсбуці. Він написав про пряме влучання в Audi Q8 у своєму дворі та про велику кількість руйнувань. Волонтер додав, що шукає своїх котів і поки що знайшов п’ятьох із шести улюбленців.
Він також наголосив: із Харкова – нікуди не поїде.
Фото: Юрій Сапронов/Facebook
Як раніше повідомили в облпрокуратурі, УМПБ Д-30 СН, за попередніми даними, вдарила ворожа авіація по приватному сектору у Шевченківському районі Харкова близько 16:45. З пораненнями до лікарні доправили трьох людей: двох чоловіків та 45-річну жінку. Пошкоджені щонайменше шість житлових будинків, п’ять гаражів, три господарські приміщення. Знищені три автівки.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: дім, сапронов, удар, Харків, Шевченковский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 20:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будинок бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова у Шевченківському районі Харкова зазнав руйнувань внаслідок ворожого авіаудару близько 16:45.".