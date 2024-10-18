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Я за ультиматум: або ми в НАТО, або ми повернемо ядерний статус – Сапронов

Політика 08:05   18.10.2024
Юрій Сапронов
бізнесмен і волонтер
Я за ультиматум: або ми в НАТО, або ми повернемо ядерний статус – Сапронов
Я “за” НАТО. Але. Нас “водять” і “водитимуть за ніс”. Бо страшно бздять Путіна. І не хочуть жорстко його зупинити… Я не вірю навіть у глибоке занепокоєння та стурбованість наших західних партнерів. Не вірю! Тож я за ультиматум. Або завтра (умовно) ми в НАТО. Або післязавтра (умовно) ми самі повернемо собі ядерний статус. Це буде найкраща гарантія нашої безпеки. Так, нас щемітимуть, не даватимуть грошей, вводитимуть санкції, МАГАТЕ та ООН верещатимуть. Потерпимо.
Автор: Юрій Сапронов, бізнесмен і волонтер
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 08:05;

  • Кореспондент Юрій Сапронов, бізнесмен і волонтер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я “за” НАТО. Але. Нас “водять” і “водитимуть за ніс”. Бо страшно бздять Путіна. І не хочуть жорстко його зупинити……".