Я за ультиматум: або ми в НАТО, або ми повернемо ядерний статус – Сапронов
Я “за” НАТО. Але. Нас “водять” і “водитимуть за ніс”. Бо страшно бздять Путіна. І не хочуть жорстко його зупинити… Я не вірю навіть у глибоке занепокоєння та стурбованість наших західних партнерів. Не вірю! Тож я за ультиматум. Або завтра (умовно) ми в НАТО. Або післязавтра (умовно) ми самі повернемо собі ядерний статус. Це буде найкраща гарантія нашої безпеки. Так, нас щемітимуть, не даватимуть грошей, вводитимуть санкції, МАГАТЕ та ООН верещатимуть. Потерпимо.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Нато, сапронов, ядерное оружие;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 08:05;
Кореспондент Юрій Сапронов, бізнесмен і волонтер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я “за” НАТО. Але. Нас “водять” і “водитимуть за ніс”. Бо страшно бздять Путіна. І не хочуть жорстко його зупинити……".