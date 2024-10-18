Я за ультиматум: либо мы в НАТО, либо мы вернем себе ядерный статус — Сапронов

Я «за» НАТО. Но. Нас «водят» и будут «водить за нос». Потому что страшно бздят Путина. И не хотят жестко его остановить… Я не верю даже в глубокую озабоченность и обеспокоенность наших западных партнеров. Не верю! Поэтому я за ультиматум. Либо завтра (условно) мы в НАТО. Либо послезавтра (условно) мы САМИ вернем себе ядерный статус. Это будет лучшая гарантия нашей безопасности. Да, нас будут щемить, не давать деньги, вводить санкции, МАГАТЭ и ООН будет визжать. Потерпим.