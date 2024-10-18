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Я за ультиматум: либо мы в НАТО, либо мы вернем себе ядерный статус — Сапронов

Мир 08:05   18.10.2024
Юрий Сапронов
бизнесмен и волонтер
Я за ультиматум: либо мы в НАТО, либо мы вернем себе ядерный статус — Сапронов Фото: facebook Юрия Сапронова
Я «за» НАТО. Но. Нас «водят» и будут «водить за нос». Потому что страшно бздят Путина. И не хотят жестко его остановить… Я не верю даже в глубокую озабоченность и обеспокоенность наших западных партнеров. Не верю! Поэтому я за ультиматум. Либо завтра (условно) мы в НАТО. Либо послезавтра (условно) мы САМИ вернем себе ядерный статус. Это будет лучшая гарантия нашей безопасности. Да, нас будут щемить, не давать деньги, вводить санкции, МАГАТЭ и ООН будет визжать. Потерпим.
Автор: Юрий Сапронов, бизнесмен и волонтер
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 08:05;

  • Корреспондент Юрий Сапронов, бизнесмен и волонтер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я «за» НАТО. Но. Нас «водят» и будут «водить за нос». Потому что страшно бздят Путина. И не хотят жестко…".