Я за ультиматум: либо мы в НАТО, либо мы вернем себе ядерный статус — Сапронов
Фото: facebook Юрия Сапронова
Я «за» НАТО. Но. Нас «водят» и будут «водить за нос». Потому что страшно бздят Путина. И не хотят жестко его остановить… Я не верю даже в глубокую озабоченность и обеспокоенность наших западных партнеров. Не верю! Поэтому я за ультиматум. Либо завтра (условно) мы в НАТО. Либо послезавтра (условно) мы САМИ вернем себе ядерный статус. Это будет лучшая гарантия нашей безопасности. Да, нас будут щемить, не давать деньги, вводить санкции, МАГАТЭ и ООН будет визжать. Потерпим.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Нато, сапронов, ядерное оружие;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 08:05;
Корреспондент Юрий Сапронов, бизнесмен и волонтер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я «за» НАТО. Но. Нас «водят» и будут «водить за нос». Потому что страшно бздят Путина. И не хотят жестко…".