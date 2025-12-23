23 декабря – День военнослужащих оперативного контроля всех уровней Украины. В этот день в 2014 году Украина отказалась от своего внеблокового статуса. В 1948-м казнили премьер-министра Японии Хидеки Тодзио. В 1947-м американские ученые Уолтер Браттейн и Уильям Шокли продемонстрировали свое изобретение — транзистор. В 1938-м обнаружили самую древнюю из современных рыб – латимерию. В 1873-м во Львове основали Литературное общество имени Тараса Шевченко. В 1588-м по приказу короля Франции Генриха III убили его главного соперника Генриха де Гиза. Этот день 1583 года можно считать «днем рождения» Украинской греко-католической церкви.

Праздники и памятные даты 23 декабря

23 декабря в Украине отмечают День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине (День штабных специальностей и войск специальной связи).

В мире – Всемирный день сноуборда.

Также сегодня: День внутреннего света, День рождественского киномарафона, День пфеффернуссе (праздничного печенья).

23 декабря в истории

23 декабря 1583 года Папа Римский Климент VIII формально принял Украинскую православную церковь под свое руководство. Так родилась Украинская греко-католическая (или Униатская) церковь. Подробнее.

23 декабря 1588 года по приказу короля Франции Генриха III убили герцога Генриха (Анри) де Гиза. Подробнее.

23 декабря 1873 года во Львове основали Литературное общество имени Тараса Шевченко. Подробнее.

23 декабря 1938 года у берегов Южной Африки поймали самую древнюю из современных рыб – латимерию (из отряда целакантообразных). До этого считалось, что эти рыбы вымерли 65 миллионов лет назад. Подробнее.

<br />

23 декабря 1947 года в «Bell Laboratories» американские ученые Уолтер Браттейн и Уильям Шокли продемонстрировали свое изобретение — транзистор. Подробнее.

23 декабря 1948 года по приговору Международного военного трибунала для Дальнего Востока казнили через повешение японского военачальника и политика Хидэки Тодзио. Подробнее.

23 декабря 1972 года спасли 16 человек, выживших во время авиакатастрофы самолета рейса «571 Air Force» в Андах. До этого 73 дня они смогли продержаться на снежном высокогорье Анд. Подробнее.

23 декабря 1991 года независимость Украины признали Казахстан, Лихтенштейн, Швейцария и Коста-Рика.

23 декабря 2014 года Украина отказалась от своего внеблокового статуса и заявила о намерении углубить сотрудничество с НАТО и достичь критериев, необходимых для членства в Альянсе. В этот день соответствующие изменения внесли в Закон Украины «Об основах внутренней и внешней политики». Закон действовал с 2010 года. И сам факт существования этого закона в 2014 году, когда Россия ворвалась в Крым и аннексировала его, а впоследствии начала военную агрессию на Донбассе, показательно опровергает все дальнейшие объяснения Путина по поводу «первопричин конфликта». Никаких опасений о знаменитом «расширении НАТО на Восток» в случае Украины по состоянию на начало 2014 года быть не могло. Внеблоковый статус был закреплен законодательно.

Именно военное нападение агрессивного соседа на нейтральную страну вынудило украинское политическое руководство изменить подходы к внешней политике. В конце 2014 года проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины об отказе Украины от осуществления политики внеблоковости» в Верховную Раду внес президент Петр Порошенко.

Пояснительная записка к законопроекту содержала следующий текст: «Агрессия Российской Федерации против Украины, незаконная аннексия ею Автономной Республики Крым, ведение против нашего государства так называемой «гибридной войны», военное вмешательство в восточных регионах Украины, постоянное военное, политическое, экономическое и информационное давление со стороны России обуславливают необходимость поиска более действенных гарантий независимости, суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины.». Порошенко отмечал: объявленный в 2010 году внеблоковый статус не оправдал себя. Это мнение и этот законопроект в то время поддержали 303 народных депутата. В тот же день президент подписал закон.

О том факте, что «первопричиной конфликта» никогда не было намерение Украины вступить в НАТО, украинским политикам приходится напоминать западным коллегам и журналистам регулярно. Так, летом 2025 года на совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом президент Украины Владимир Зеленский объяснял: «В 2014 году у Украины был внеблоковый статус… Известно, чем все это закончилось – началом войны, оккупацией полуострова Крым и оккупацией части востока Украины: частей Донецкой, Луганской областей. Поэтому нельзя сказать, что из-за того, что мы были в том или ином союзе, на нас напали. Все это лишние нарративы».

Церковный праздник 23 декабря

23 декабря чтят память мучеников на Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста. Подробнее.

Народные приметы

Если 23 декабря ясная погода — будут морозы.

Если нет осадков, то будет засушливое лето.

Сильный снегопад — к хорошему урожаю.

Что нельзя делать 23 декабря

Нельзя веселиться и нарушать правила поста.

Нельзя злословить.

Нельзя обижать животных.