Сегодня 23 декабря: какой праздник и день в истории

23 декабря – День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине. В 1948-м казнили премьер-министра Японии Хидеки Тодзио. В 1947-м американские ученые Уолтер Браттейн и Уильям Шокли продемонстрировали свое изобретение — транзистор. В 1938-м обнаружили самую древнюю из современных рыб – латимерию. В 1873-м во Львове основали Литературное общество имени Тараса Шевченко. В 1588-м по приказу короля Франции Генриха III убили его главного соперника Генриха де Гиза. Этот день 1583 года можно считать «днем рождения» Украинской греко-католической церкви.

Праздники и памятные даты 23 декабря

23 декабря в Украине отмечают День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине (День штабных специальностей и войск специальной связи).

В мире – Всемирный день сноуборда.

Также сегодня: День внутреннего света, День рождественского киномарафона, День пфеффернусс (пряного рождественского печенья).

23 декабря в истории

23 декабря 1583 года Папа Римский Климент VIII формально принял Украинскую православную церковь под свое руководство. Это событие можно считать «днем рождения» Украинской греко-католической (или Униатской, как ее сперва называли) церкви. Подробнее.

23 декабря 1588 года по приказу короля Франции Генриха III убили герцога Генриха (Анри) де Гиза. Подробнее.

23 декабря 1873 года во Львове основали Литературное общество имени Тараса Шевченко. Подробнее.

23 декабря 1938 года у берегов Южной Африки поймали самую древнюю из современных рыб – латимерию (из отряда целакантообразных). До этого считалось, что эти рыбы вымерли 65 миллионов лет назад. Сейчас их называют «живыми ископаемыми».

Сенсационную находку сделала натуралистка и сотрудница музея из Южно-Африканской республики Марджори Куртене-Латимер. Женщина исследовала рыб, выловленных рыбаками траулера «Нерин» в Индийском океане — вблизи устья реки Чалумна. Среди обычного для этих вод «набора» оказалась удивительная крупная рыба синего цвета. Марджори забрала «добычу» в музей, где тщетно пыталась определить ее вид в существующих справочниках. Когда же ничего подобного не нашлось, связалась со знакомым профессором ихтиологии Джеймсом Смитом. Чтобы он мог лично посмотреть на находку, натуралистка отдала рыбу таксидермисту для изготовления чучела. Когда же Смит добрался в музей, то в шоке подтвердил: рыба – «близкая родственница» целакантов, плававших во всемирном океане еще 420 миллионов лет назад и считавшихся вымершими за 65 млн лет до удивительной находки. Профессор сделал описание «живого ископаемого» и дал ему латинское имя Latimeria chalumnae — в честь Марджори Латимер и места находки рыбы (в районе устья реки Чалумна). Второй экземпляр латимерии в этих водах выловили только в 1952 году. А уже в 1990-х открыли еще один вид этого года – в водах у индонезийского города Манадо. Этот вид назвали Latimeria menadoensis.

Хотя этих рыб называют «живыми ископаемыми», на самом деле они эволюционировали и отличаются от своих древних предков. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в 2021 году в журнале «Molecular Biology and Evolution». Исследователи обнаружили в ДНК современной латимерии 62 гена, которых не было у рыб 65 млн лет назад.

Известные современные латимерии могут вырастать до 1,9 метра в длину и весить 50-90 кг. Особенность этой рыбы – у нее есть зачатки конечностей, переходящих в плавники. Как полагают, именно такие были у морских обитателей, которые смогли в итоге переселиться на сушу. Исследователи пришли к выводу, что живут эти рыбы до 80-100 лет. А причин того, что они так долго и успешно скрывались от исследователей, несколько. Первая – латимерий на самом деле осталось немного. По оценкам 1995 года, их численность у берегов ЮАР составляла менее 300 особей, после применения мер по охране и сохранению вида (по данным 2009 года) информировали, что их 300-400. Вторая – «живые ископаемые», как правило, обитают на значительной глубине (от 90 до 700 метров) и прячутся там в пещерах, избегая света. Для этой рыбы важна температура воды от 14 до 22 °C. Наконец, стоит отметить, что о существовании латимерий до 1938 года не знали европейские ученые, а вот аборигены Южной Африки встречали их и раньше и даже дали им названия – «gombessa» или «mame».

23 декабря 1947 года в «Bell Laboratories» американские ученые Уолтер Браттейн и Уильям Шокли продемонстрировали свое изобретение — транзистор. Подробнее.

23 декабря 1948 года по приговору Международного военного трибунала для Дальнего Востока казнили через повешение японского военачальника и политика Хидэки Тодзио. Подробнее.

23 декабря 1972 года спасли 16 человек, выживших во время авиакатастрофы самолета рейса «571 Air Force» в Андах. До этого 73 дня они смогли продержаться на снежном высокогорье Анд. Об этой катастрофе и истории выживания пассажиров самолета снят известный фильм Фрэнка Маршалла «Живые» Подробнее.

23 декабря 1991 года независимость Украины признали Казахстан, Лихтенштейн, Швейцария и Коста-Рика.

Церковный праздник 23 декабря

23 декабря чтят память мучеников на Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста. Десять святых мучеников Критских пострадали за Христа в III веке во времена императора Деция. Правитель Крита преследовал местную церковь. Однажды перед ним предстали 10 христиан из разных городов Крита, заявивших о своей вере в Христа. Их пытали в течение 30 дней, но они это выдержали. Тогда мучеников обезглавили.

Народные приметы

Если 23 декабря ясная погода — будут морозы.

Если нет осадков, то будет засушливое лето.

Сильный снегопад — к хорошему урожаю.

Что нельзя делать 23 декабря

Нельзя веселиться и нарушать правила поста.

Нельзя злословить.

Нельзя обижать животных.