Сегодня 23 декабря: какой праздник и день в истории

23 декабря по церковному календарю – память мучеников Мины, Ермогена, Евграфа и Гемела Пафлогинянина. Это «день рождения» Украинской греко-католической церкви и день спасения пассажиров рейса 571 Air Force, которые после авиакатастрофы провели 73 дня в Андах.

Праздники и памятные даты 23 декабря

Государственные и профессиональные праздники Украины в этот день не отмечают.

В мире – Всемирный день сноуборда

23 декабря в истории

23 декабря 1583 года Папа Римский Климент VIII формально принял Украинскую православную церковь под свое руководство. Это событие можно считать «днем рождения» Украинской греко-католической (или Униатской, как ее сперва называли) церкви. На самом деле таких дат, с которых можно начинать отсчет, — больше.

До создания УГКЦ Киевская митрополия православной церкви многое претерпела. После наступления на Киевскую Русь орды, а впоследствии – перехода в XIV веке значительной части земель Руси под власть польских и литовских правителей, центр Киевской митрополии переместился. Совершались неоднократные попытки ее разделения. Так, в 1448 году Московская церковь окончательно отделилась от Украинской (Киевской), самопроизвольно провозгласив автокефалию. Иерархи Киевской митрополии положительно относились к идее восстановления христианского единства – православных и католиков – и участвовали в нескольких соборах Латинской (Римской католической) Церкви. В Речи Посполитой, в сущности, государственной церковью была Латинская (Римская католическая), поддержки из Константинополя Киевская митрополия не получала. Иерархи начали искать пути преодоления кризиса, и в конце XVI века епископство приняло синодальное решение перейти под опеку Римского престола. Так в 1596 году была заключена Берестейская уния – о восстановлении единства Киевской Церкви с Латинской. 23 декабря 1595 года два епископа Ипатий Потий и Кирилл Терлецкий прибыли в Рим, где представили концепцию объединения с Римом папе Клименту VIII. И он утвердил ее.

Из-за различий в видении путей объединения с Римом в дальнейшем модель, утвержденную на Соборе в 1596 году в Берестье, поддержали не все иерархи и верующие Киевской митрополии. Та часть, которая считала необходимым оставаться в Константинопольском патриархате, перешла в откровенную оппозицию.

23 декабря 1972 года спасли 16 человек, выживших при авиакатастрофе самолета рейса 571 Air Force в Андах. До этого 73 дня они смогли продержаться на снежном высокогорье Анд. Выжившие вынуждены были прибегнуть к каннибализму. Об этой катастрофе и истории выживания пассажиров самолета снят известный фильм Фрэнка Маршалла «Живые».

Сама катастрофа произошла 13 октября 1972 года. Самолет выполнял чартерный рейс из Уругвая в столицу Чили — Сантьяго. На борту находились 45 человек – 5 членов экипажа и 40 пассажиров – регбийная команда «Old Cristians», их родственники и спонсоры. Из-за циклона самолету пришлось менять маршрут полета. Уже на этапе, когда рейс приближался к Сантьяго, диспетчер допустил ошибку, разрешив снижение. Самолет влетел в циклон, пилоты смогли пройти его при полном отсутствии видимости, но вылетели прямо на скалу. Вершину горного пика задели хвостом, после чего самолет еще несколько раз ударился о скалы, потеряв хвост и оба крыла. А изуродованный фюзеляж скатился на большой скорости по склону и затормозил о снег.

Во время самой катастрофы погибли 12 человек, еще 5 умерли до следующего утра. А оставшиеся 28 вынуждены были выживать без теплой одежды, снаряжения, медикаментов и еды. На определенном этапе они приняли решение есть тела своих погибших товарищей и родственников. Позже еще 8 человек погибли в результате схода лавины, а трое умерли от ран и заражения крови.

Выжившие знали, что их поиски прекратили еще на 8-й день после катастрофы – об этом люди услышали в новостях, которые ловил маленький радиоприемник. Они понимали, что помощи ждать неоткуда. 12 декабря – после долгих сборов и нескольких неудачных попыток – трое из пострадавших в авиакатастрофе отправились сквозь горы в Чили. Один из них впоследствии вернулся назад, а двое через 10 дней спустились с гор и встретили чилийского фермера, который оказал им первую помощь и сообщил властям о судьбе рейса 571.

22 декабря два вертолета достигли места крушения самолета, но из-за плохой погоды смогли забрать только половину пострадавших. Так что днем спасения пассажиров рейса 571 Air Force считают 23 декабря, когда с гор спустили всех 16 выживших. Их доставили в больницу в Сантьяго, где пациентам диагностировали высотную болезнь, обезвоживание, обморожение, цингу, переломы костей и недоедание.

22 декабря 1991 года — независимость Украины признали Казахстан, Лихтенштейн, Швейцария и Коста-Рика.

Церковный праздник 23 декабря

23 декабря христиане чтят память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа, а также Гемела Пафлогинянина.

Мученики Мина, Ермоген и Евграф пострадали при гонениях на христиан императора Максимина. Император послал Мину из Афин в Александрию для подавления смут между христианами и язычниками. Однако вместо того, чтобы поддержать язычников, Мина открыто стал проповедовать там христианскую веру. Тогда Максимин направил в Александрию епарха Ермогена, чтобы тот судил Мину и очистил город от христиан. Ермоген же был настолько поражен долготерпением святого Мины во время пыток и его чудесным исцелением после пыток, что и сам поверил в Христа. Наконец Максимин лично прибыл в Александрию, чтобы судить святых. Императора не поразили ни стойкость мучеников, ни исцеления. Он сам порубил святого Евграфа, секретаря святого Мины, а мученикам Мине и Ермогену приказал отрубить головы.

Мученик Гемелл Пафлагонянин за смелое разоблачение императора Юлиана Отступника в Анкире был предан жесточайшим мучениям. С него содрали кожу и пригвоздили к кресту.

Народные приметы

Яркие звезды и луна на небе – к морозам.

Солнечный день 23 декабря предвещает холода.

Что нельзя делать 23 декабря

Лучше не брать деньги взаймы и не занимать.

Запрещено ссориться и сплетничать.