Сьогодні 23 грудня: яке свято та день в історії

23 грудня – День військовослужбовців оперативного контролю усіх рівнів України. У 1948-му стратили прем’єр-міністра Японії Хідекі Тодзьо. У 1947-му американські вчені Волтер Браттейн і Вільям Шоклі продемонстрували свій винахід — транзистор. У 1938-му виявили найдавнішу із сучасних риб – латимерію. У 1873-му у Львові заснували Літературне товариство імені Тараса Шевченка. У 1588-му за наказом короля Франції Генріха III вбили його головного суперника Генріха де Гіза. Цей день 1583 року можна вважати “днем народження” Української греко-католицької церкви.

Свята та пам’ятні дати 23 грудня

23 грудня в Україні відзначають День військовослужбовців оперативного контролю усіх рівнів в Україні (День штабних спеціальностей та військ спеціального зв’язку).

У світі – Всесвітній день сноуборду.

Також сьогодні: День внутрішнього світла, День різдвяного кіномарафону, День пфеффернусс (пряного різдвяного печива).

23 грудня в історії

23 грудня 1583 року Папа Римський Климент VIII формально прийняв Українську православну церкву під своє керівництво. Цю подію можна вважати “днем народження” Української греко-католицької (або Уніатської, як її спершу називали) церкви. Докладніше.

23 грудня 1588 року за наказом короля Франції Генріха III вбили герцога Генріха (Анрі) де Гіза. Докладніше.

23 грудня 1873 року у Львові започаткували Літературне товариство імені Тараса Шевченка. Докладніше.

23 грудня 1938 року біля берегів Південної Африки спіймали найдавнішу із сучасних риб – латимерію (із загону целакантоподібних). До цього вважалося, що ці риби вимерли 65 мільйонів років тому. Нині їх називають “живими викопними”.

Сенсаційну знахідку зробила натуралістка та співробітниця музею з Південно-Африканської республіки Марджорі Куртене-Латімер. Жінка досліджувала риб, яких виловили рибалки траулера “Нерін” в Індійському океані, біля гирла річки Чалумна. Серед звичайного для цих вод “набору” виявилася дивна велика риба синього кольору. Марджорі забрала “здобич” до музею, де марно намагалася визначити її вид у наявних довідниках. Коли ж нічого подібного не знайшлося, зв’язалася зі знайомим професором іхтіології Джеймсом Смітом. Щоб він міг особисто подивитися на знахідку, натуралістка віддала рибу таксидермісту для виготовлення опудала. Коли ж Сміт таки дістався музею, то шоковано підтвердив: риба – “близька родичка “целакантів, що плавали у всесвітньому океані ще 420 мільйонів років тому та вважалися такими, що вимерли за 65 млн років до дивовижної знахідки. Професор зробив опис “живої викопної” та дав їй латинське ім’я Latimeria chalumnae – на честь Марджорі Латімер і місця знахідки риби (гирла річки Чалумна). Другий екземпляр латимерії в цих водах виловили аж у 1952 році. А вже в 1990-х відкрили другий вид цього року – у водах біля індонезійського міста Манадо. Цей вид назвали Latimeria menadoensis.

Хоча цих риб називають “живими викопними”, насправді вони еволюціонували та відрізняються від своїх давніх предків. Про це свідчить дослідження, опубліковане у 2021 році в журналі “Molecular Biology and Evolution”. Дослідники виявили в ДНК сучасної латимерії 62 гени, яких не було у риб 65 млн років тому.

Відомі сучасні латимерії можуть зростати до 1,9 метра завдовжки та важити 50-90 кг. Особливість цієї риби – у неї є зачатки кінцівок, що переходять у плавці. Як вважають, саме такі були у морських мешканців, які змогли врешті-решт переселитися на сушу. Дослідники дійшли висновку, що ці риби живуть до 80-100 років. А причин того, що вони так довго й успішно переховувалися від дослідників, кілька. Перша – латимерій насправді лишилося небагато. За оцінками 1995 року, їх чисельність біля берегів ПАР становила менш як 300 особин, після застосування заходів щодо охорони та збереження виду (за даними 2009 року) інформували, що їх 300-400. Друга – “живі викопні”, як правило, мешкають на значній глибині (від 90 до 700 метрів) і ховаються там у печерах, уникаючи світла. Для цієї риби важливою є температура води від 14 до 22 °C. Зрештою, варто зазначити, що про існування латимерій до 1938 року не знали європейські вчені, а от аборигени Південної Африки зустрічали їх і раніше і навіть дали їм назви – “gombessa” або “mame”.

23 грудня 1947 року в “Bell Laboratories” американські вчені Волтер Браттейн і Вільям Шоклі продемонстрували свій винахід – транзистор. Докладніше.

23 грудня 1948 року за вироком Міжнародного військового трибуналу для Далекого Сходу стратили через повішення японського воєначальника та політика Хідекі Тодзьо. Докладніше.

23 грудня 1972 року врятували 16 людей, які вижили під час авіакатастрофи літака рейсу “571 Air Force” в Андах. До цього 73 дні вони змогли протриматися на сніговому високогір’ї Анд. Про цю катастрофу та історію виживання пасажирів літака знято відомий фільм Френка Маршалла “Живі”. Докладніше.

23 грудня 1991 року незалежність України визнали Казахстан, Ліхтенштейн, Швейцарія та Коста-Рика.

Церковне свято 23 грудня

23 грудня вшановують пам’ять мучеників на Критi: Феодула, Саторнина, Євпора, Геласiя, Євникiана, Зотика, Помпiя, Агафопуса, Василiда та Євареста. Десять святих мучеників Критських постраждали за Христа у III столітті за часів імператора Деція. Правитель Крита переслідував місцеву церкву. Одного разу перед ним постали 10 християн з різних міст Криту, які заявили про свою віру в Христа. Їх катували протягом 30 днів, але вони це витримали. Тоді мучеників обезголовили.

Народні прикмети

Якщо 23 грудня ясна погода, то будуть морози.

Якщо немає опадів, буде посушливе літо.

Сильний снігопад – до гарного врожаю.

Що не можна робити 23 грудня

Не можна веселитися та порушувати правила посту.

Не можна лихословити.

Не можна ображати тварин.