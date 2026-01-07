Live

Нарушение языкового закона: сколько жалоб поступило с Харьковщины в 2025 году

Общество 15:21   07.01.2026
Виктория Яковенко
Нарушение языкового закона: сколько жалоб поступило с Харьковщины в 2025 году Фото: Уполномоченная по защите государственного языка

Харьковщина заняла третье место среди регионов Украины по количеству обращений по поводу нарушений языкового законодательства. Из области в 2025 году поступило 374 жалобы, информирует Уполномоченная по защите государственного языка.

Больше обращений получили из Киева – 1117 и из Одесской области (445).

Чаще всего нарушения касались: отсутствия украинской версии сайтов – 747, наружной рекламы и вывесок – 547; обслуживание – 517; образования – 196; информации о товарах и услугах – 162; культуры – 142; органов власти – 115; здравоохранения – 112; медиа – 103; транспорта – 70.

«Также в 2025 году в Секретариат Уполномоченной обратилось 53 гражданина с просьбой предоставить разъяснения относительно норм языкового законодательства: использование украинского в сфере обслуживания, образования, медиа, а также правописания», — говорится в сообщении.

Читайте также: Цена красоты в Харькове: сколько горожанки тратят на бьюти-услуги

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
07.01.2026, 21:16
Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области
Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области
07.01.2026, 19:35
Новости Харькова – главное 7 января: фронт, пожар в центре, защита от сосулек
Новости Харькова – главное 7 января: фронт, пожар в центре, защита от сосулек
07.01.2026, 22:00
«Тяжелая зима». Ситуация со светом и теплом в Харькове после удара 5 января
«Тяжелая зима». Ситуация со светом и теплом в Харькове после удара 5 января
07.01.2026, 16:01
Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)
Пожар в центре Харькова: что горело, спасли восемь человек (видео)
07.01.2026, 13:49
Минус нефтебаза оккупантов; пожар в центре Харькова – итоги 7 января
Минус нефтебаза оккупантов; пожар в центре Харькова – итоги 7 января
07.01.2026, 23:00

Новости по теме:

09.10.2025
Нарушения языкового закона: из Харькова и области активно поступают жалобы
21.03.2025
40 обращений с Харьковщины: омбудсмену стали больше жаловаться на ТЦК
11.01.2022
Харьковчанам предлагают жаловаться на дискриминационную рекламу
01.12.2021
Более 200 харьковчан обратились на телефон «горячей линии» КП «Харьковводоканал»
07.10.2021
Харькову нужны пешеходная улица, улучшение работы метро и ограничение проезда авто. Чего больше всего хотят харьковчане


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Нарушение языкового закона: сколько жалоб поступило с Харьковщины в 2025 году», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 января 2026 в 15:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина заняла третье место среди регионов Украины по количеству обращений по поводу нарушений языкового законодательства.".