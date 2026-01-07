Нарушение языкового закона: сколько жалоб поступило с Харьковщины в 2025 году

Харьковщина заняла третье место среди регионов Украины по количеству обращений по поводу нарушений языкового законодательства. Из области в 2025 году поступило 374 жалобы, информирует Уполномоченная по защите государственного языка.

Больше обращений получили из Киева – 1117 и из Одесской области (445).

Чаще всего нарушения касались: отсутствия украинской версии сайтов – 747, наружной рекламы и вывесок – 547; обслуживание – 517; образования – 196; информации о товарах и услугах – 162; культуры – 142; органов власти – 115; здравоохранения – 112; медиа – 103; транспорта – 70.

«Также в 2025 году в Секретариат Уполномоченной обратилось 53 гражданина с просьбой предоставить разъяснения относительно норм языкового законодательства: использование украинского в сфере обслуживания, образования, медиа, а также правописания», — говорится в сообщении.