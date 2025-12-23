Сьогодні 23 грудня 2025: яке свято та день в історії

23 грудня – День військовослужбовців оперативного контролю усіх рівнів України. У цей день 2014 року Україна відмовилася від свого позаблокового статусу. У 1948-му стратили прем’єр-міністра Японії Хідекі Тодзьо. У 1947-му американські вчені Волтер Браттейн і Вільям Шоклі продемонстрували свій винахід — транзистор. У 1938-му виявили найдавнішу із сучасних риб – латимерію. У 1873-му у Львові заснували Літературне товариство імені Тараса Шевченка. У 1588-му за наказом короля Франції Генріха III вбили його головного суперника Генріха де Гіза. Цей день 1583 року можна вважати “днем народження” Української греко-католицької церкви.

Свята та пам’ятні дати 23 грудня

23 грудня в Україні відзначають День військовослужбовців оперативного контролю усіх рівнів в Україні (День штабних спеціальностей та військ спеціального зв’язку).

У світі – Всесвітній день сноуборду.

Також сьогодні: День внутрішнього світла, День різдвяного кіномарафону, День пфеффернуссе (святкового печива).

23 грудня в історії

23 грудня 1583 року Папа Римський Климент VIII формально прийняв Українську православну церкву під своє керівництво. Так народилася Українська греко-католицька (або Уніатська) церква. Докладніше.

23 грудня 1588 року за наказом короля Франції Генріха III вбили герцога Генріха (Анрі) де Гіза. Докладніше.

23 грудня 1873 року у Львові започаткували Літературне товариство імені Тараса Шевченка. Докладніше.

23 грудня 1938 року біля берегів Південної Африки спіймали найдавнішу із сучасних риб – латимерію (із загону целакантоподібних). До цього вважалося, що ці риби вимерли 65 мільйонів років тому. Докладніше.

23 грудня 1947 року в “Bell Laboratories” американські вчені Волтер Браттейн і Вільям Шоклі продемонстрували свій винахід – транзистор. Докладніше.

23 грудня 1948 року за вироком Міжнародного військового трибуналу для Далекого Сходу стратили через повішення японського воєначальника та політика Хідекі Тодзьо. Докладніше.

23 грудня 1972 року врятували 16 людей, які вижили під час авіакатастрофи літака рейсу “571 Air Force” в Андах. До цього 73 дні вони змогли протриматися на сніговому високогір’ї Анд. Докладніше.

23 грудня 1991 року незалежність України визнали Казахстан, Ліхтенштейн, Швейцарія та Коста-Рика.

23 грудня 2014 року Україна відмовилася від свого позаблокового статусу і заявила про намір поглибити співпрацю з НАТО та досягти критеріїв, необхідних для членства в Альянсі. Цього дня відповідні зміни внесли до Закону України “Про основи внутрішньої та зовнішньої політики”. Закон діяв із 2010 року. І сам факт існування цього закону у 2014 році, коли Росія увірвалася до Криму та анексувала його, а згодом розпочала військову агресію на Донбасі, показово спростовує всі подальші пояснення Путіна щодо “первопричин конфликта”. Жодних побоювань про знамените “розширення НАТО на Схід” щодо України станом на початок 2014 року бути не могло. Позаблоковий статус був закріплений законодавчо.

Саме військовий напад агресивного сусіда на нейтральну країну змусив українське політичне керівництво змінити підходи до зовнішньої політики. Наприкінці 2014 року проєкт закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості” до Верховної Ради вніс президент Петро Порошенко.

Пояснювальна записка до законопроєкту містила наступний текст: “Агресія Російської Федерації проти України, незаконна анексія нею Автономної Республіки Крим, ведення проти нашої держави так званої “гібридної війни”, військове втручання у східних регіонах України, постійний військовий, політичний, економічний та інформаційний тиск з боку Росії зумовлюють необхідність пошуку більш дієвих гарантій незалежності, суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України”. Порошенко наголошував: оголошений у 2010 році позаблоковий статус не виправдав себе. Цю думку та цей законопроєкт на той час підтримали 303 народні депутати. Того ж дня президент підписав закон.

Про те, що “первопричиной конфликта” ніколи не був намір України вступити до НАТО, українським політикам доводиться нагадувати західним колегам та журналістам регулярно. Так, влітку 2025 року на спільній пресконференції з федеральним президентом Австрії Александером Ван дер Белленом президент України Володимир Зеленський пояснював: “У 2014 році в України був позаблоковий статус… Зрозуміло, чим все це закінчилось – початком війни, окупацією півострова Крим і окупацією частини сходу України: частин Донецької, Луганської областей. Тому не можна сказати, що через те, що ми були в тому чи іншому союзі, на нас напали. Усе це зайві наративи”.

Церковне свято 23 грудня

23 грудня вшановують пам’ять мучеників на Критi: Феодула, Саторнина, Євпора, Геласiя, Євникiана, Зотика, Помпiя, Агафопуса, Василiда та Євареста. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 23 грудня ясна погода, то будуть морози.

Якщо немає опадів, буде посушливе літо.

Сильний снігопад – до гарного врожаю.

Що не можна робити 23 грудня

Не можна веселитися та порушувати правила посту.

Не можна лихословити.

Не можна ображати тварин.