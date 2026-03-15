Что мешает Украине войти в ЕС и как обещания о скором вступлении вредят – Геращенко

Можно ли было избежать международного скандала с Венгрией, чего на самом деле ждут от Украины для вступления в ЕС, почему в парламенте пробуксовывают европейские законы, в первой части интервью МГ «Объектив» рассказала Ирина Геращенко, народная депутат Украины от оппозиционной партии «Европейская солидарность» и в прошлом – многолетний член Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ.

<br />

Властям не стоит скатываться в «орбанщину» и дискредитировать ВСУ

— Международный скандал разгорелся из-за публичного спора между президентами Венгрии Виктором Орбаном и Украины Владимиром Зеленским. Как он влияет на позицию Украины на международном уровне? И можно ли его избежать?

– Это многослойный скандал. И последний случай можно квалифицировать исключительно как международный бандитизм, когда украинских инкассаторов, ввозивших валюту в Украину, грубо задержали в Венгрии. Хотя всем очевидно, что такие суммы не могут перевозить без соответствующих разрешительных банковских документов. Украинские банки всегда получали наличность из-за рубежа авиасообщением до Великой войны. В последние годы это устоявшаяся практика, когда такой груз перевозят инкассаторские машины. Так что задержание инкассаторов и по сути кража этих десятков миллионов евро и долларов требует жесткой реакции и Брюсселя, и украинской власти.

– Да, никто не сомневается в антиукраинской позиции Орбана.

– Но международная политика – это не детский сад, а очень жесткая сфера, где каждая страна прагматично защищает свои национальные интересы. И Украина критически зависит от поддержки ЕС и НАТО. Поэтому наша внешняя политика должна быть профессиональной и не скатываться в «орбанщину».

Орбан сейчас находится в шатком состоянии – 12 апреля в Венгрии парламентские выборы. И за первенство соперничает партия Орбана и его ключевой противник Петер Мадяр, который, согласно всем соцопросам, лидирует. И потому Украина не должна давать никакого шанса сплотиться популистскому и антиукраинскому орбановскому электорату. Но обзываться «пузатым» не подходит Украине, которая сегодня как страна (я не говорю о власти) демонстрирует высокий уровень ответственности европейским принципам, защищая их на фронте. А когда уже Зеленский, как Верховный Главнокомандующий, вообще еще дискредитирует Вооруженные Силы, намекая, что я там кому-то в ВСУ дам адрес, и они с вами разберутся… Извините, Вооруженные Силы Украины — не бандиты с большой дороги. Они не те ребята, которые захватили украинских инкассаторов. Это защитники, а не нападающие.

— Наверное, венгров это выражение Зеленского возмутило?

— Что произошло после этого неосторожного, некорректного, недипломатического заявления Зеленского? Ключевой оппонент Орбана Петер Мадяр вынужден был встать на защиту президента Венгрии и сказать, что мы никому не позволим оскорблять венгров, венгерскую власть, кто бы это ни был. Зачем нам это нужно? Мы еще с венграми не ссорились как со страной, как с нацией? Знаете, орбаны приходят и уходят, страны остаются. И вот мое видение внешней украинской политики: все-таки она должна быть профессиональной. А с этим в последние годы есть огромные проблемы.

Популистские обещания о скором вступлении в ЕС вредят Украине

— Кроме Орбана, Фицо и других сторонников Путина, всячески противящихся ускоренному вступлению Украины в ЕС, мы себе сами периодически вполне успешно вредим. Какие пункты условий для продолжения интеграции с ЕС, которые Украина могла бы исправить, недоработаны и где наибольшие проблемы?

— Знаете, я никогда не меняла свою твердую позицию по евроатлантической интеграции. Я считаю, нет у нас другого пути, чтобы стать сильным государством, чем быть в клубе сильнейших. Украине нужно в Евросоюз, Украине нужно в НАТО. Несмотря на это, я не считаю правильным эти популистские заявления властей, они очень вредны, что Украина станет членом ЕС 1 января 2027 года. Это невозможно. Это ложь, манипуляции, и потом власть будет снова делать вид, что во всем виноват только Орбан или Фицо, или партнеры. Есть стандарты, есть копенгагенские критерии. Украина для того, чтобы стать членом ЕС, должна соответствовать им. В вопросах демократии, а не автократии, в вопросах прав человека, верховенства права, борьбы с коррупцией.

— В условиях войны не просто соблюдать все эти стандарты.

— Но когда у нас каждый день новый коррупционный скандал, когда друзья президента упаковались и сейчас живут не в Киеве или в Харькове под атаками врага, а в Израиле, как-то так у них сложилось, что у них есть на что там жить. Когда мы видим эти совершенно ужасающие ковры из валюты у людей, причастных к закупкам в армии, это ужасные вещи. Никакой Орбан здесь ни при чем. Властям нужно прекратить имитировать борьбу с коррупцией. Давайте вспомним, и ЕС очень четко говорит, что удар, нанесенный попыткой власти уничтожить антикоррупционные органы, никуда не исчез. На самом деле, наши партнеры хотят видеть реформы, их прозрачность и реальную борьбу с коррупцией. У нас нереформированная прокуратура. Кстати, когда убивали независимость НАБУ и САП, в законе исчез пункт о конкурсах в прокуратуре. И это абсолютно не европейская норма, когда назначение прокуроров происходит не в результате конкурсов, а благодаря решению генерального прокурора. Вот все пункты Украина должна выполнить, иначе можно сколь угодно обвинять всех на свете, но никакой евроинтеграции нам не видеть.

В Раде не хватает голосов «Слуг» для принятия законов

— А еще более позорным является уничтожение управляемости государственных институций. Вот сейчас в комитетах Верховной Рады пленарная неделя (наш разговор проходил 11 марта – Ред.). И каждый день заканчивается заседание на три часа раньше запланированного. И повестка дня состоит из нескольких пунктов, потому что вообще просто нет «Слуг народа». Общество и Харьков, кстати, выдали большой кредит доверия в 2019 году этому одноразовому проекту, который за семь лет так и не стал партией, государственными деятелями, а теперь они просто «забили» вообще на работу и не появляются в Верховной Раде.

— Или выехали за границу, как мажоритарщики от Харькова Куницкий и Одарченко.

— Одарченко хотя бы вывели уже из парламента, потому что там есть приговор суда, а Куницкий просто считается депутатом, живет где-то в Канаде. Получает помощь как украинец. Они не готовились к войне, голосовали всякое коррупционное дерьмо, теперь они уехали спокойно, там проживают свою лучшую жизнь. А на этой неделе в парламенте «Слуги» давали за «европейские» законы всего 118 голосов. Ну нет голосов – это безответственно и ужасно. Поэтому мне кажется, что с таким парламентом и правительством невозможна евроинтеграция.

– Так что же делать? Новый парламент мы сейчас не выберем!

– Нам нужно очень честно поставить диагноз, в условиях невозможности выборов все-таки признать, что нет никакого монобольшинства, переформатировать коалицию из проевропейских депутатов. Среди «Слуг» есть разные, это тоже правда, в том числе среди харьковских. Я с уважением отношусь к каждому человеку, который ходит на работу, работающему на Украину. И просто сформировать такую ​​коалицию спасения Украины, интеллектуально усилить правительство и работать, объединившись вокруг двух вещей: первое – это мир, это поддержка ВСУ и второе – евроинтеграция.