8 лет за решеткой для Одарченко: ВАКС подтвердил приговор харьковскому нардепу

АП ВАКС оставила без изменений приговор беглому нардепу Андрею Одарченко, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Как передает МГ «Объектив», сегодня, 10 октября 2025 года Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений приговор ВАКС от 14 ноября 2024 года, которым народный депутат Украины IX созыва Андрей Одарченко признан виновным в предоставлении взятки Председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Следствие установило, что нардеп предложил топ-чиновнику взятку, чтобы Межведомственная рабочая группа выделила средства из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Деньги должны были пойти на ремонт зданий университета, где Одарченко все еще занимает должность ректора (действие контракта приостановлено). Сумма взятки должна составлять 8% от объема финансирования.

В дальнейшем нардеп дал топ-чиновнику часть этой взятки в размере 0,39 биткоина, что на время совершения сделки было эквивалентно $10 тыс.

Следовательно, ВАКС и АП ВАКС признали Андрея Одарченко виновным в совершении преступления, связанного с коррупцией.

Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на три года.

Решение Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в Верховный Суд.