Осужденный за попытку подкупа Найема Одарченко все еще ректор вуза в Харькове

С харьковским нардепом Андреем Одарченко, которого суд признал виновным в попытке подкупа главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема, разорвут контракт как с ректором Государственного биотехнологического университета. Ранее этот контракт был приостановлен.

Об этом сказал харьковским журналистам на брифинге министр образования и науки Оксен Лисовой.

«Относительно Андрея Одарченко, там сейчас юридические процедуры происходят. Конечно, контракт с ним будет расторгнут, потому что мы имеем факт нарушения им законодательства. Этого достаточно. Когда мы получим весь пакет юридических решений по нему, мы этот контракт должны разорвать», — пояснил Лисовой.

На вопрос — будет ли назначен новый исполняющий обязанности ректора в связи с тем, что вся действующая команда сформирована Одарченко — министр ответил: «Сегодня Совет обороны Харьковской области принял решение о том, чтобы разрешить выборы в Харьковском регионе. Все те институции, университеты, которые нуждаются сегодня в выборах, будут постепенно поэтапно входить в избирательный процесс».

Напомним, о задержании нардепа при попытке дать взятку в криптовалюте Bitcoin (около 50 тысяч долларов) главе Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему 21 ноября 2023 года сообщили пресс-службы НАБУ и САП. Как стало известно, речь идет об Андрее Одарченко. Согласно материалам дела, нардеп хотел, чтобы из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделили средства на ремонт зданий Государственного биотехнологического университета, в котором он занимал должность ректора. В сентябре в Центре противодействия коррупции со ссылкой на САП сообщили, что Одарченко бежал из Украины. После этого Высший антикоррупционный суд объявил его в государственный и международный розыск, информировало «Суспільне». Также Одарченко отозвали из состава антикоррупционного комитета ВР. Высший антикоррупционный суд 14 ноября вынес приговор — восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком на три года.

Также напомним, ректором новосозданного Государственного биотехнологического университета Одарченко избрали 29 декабря 2021 года — нардеп от «Слуги народа» был одним из главных инициаторов и лоббистов слияния четырех вузов. Однако, как писал аналитический центр «Обсерватория демократии» со ссылкой на действующее законодательство, должность ректора несовместима с мандатом нардепа.