Live
  • Вт 19.11.2024
  • Харьков  +5°С
  • USD 41.37
  • EUR 43.63

Уголовное дело возбудили в отношении главы Харьковского облсовета – НАПК

Политика 12:10   19.11.2024
Виктория Яковенко
Уголовное дело возбудили в отношении главы Харьковского облсовета – НАПК Фото: пресс-служба Харьковского облсовета

НАПК выявило признаки недостоверных сведений более чем на 3,4 млн грн в декларации главы Харьковского облсовета Татьяны Егоровой-Луценко за 2022 год, сообщает пресс-служба агентства.

В НАПК отмечают, по результатам проверки глава облсовета не указала в декларации сведения о недвижимом имуществе в Ницце, стоимость которого может составить 88 тыс. евро (что эквивалентно более 2,7 млн ​​грн), которым пользуется (арендует) ее муж.

«Также, на основании анализа сведений о подтвержденных доходах и расходах должностного лица в течение отчетного периода выявлены признаки завышения в декларации размера налички на более чем 680 тыс. грн», — добавили в НАПК.

Кроме этого, НАПК подверг сомнению факт получения ее мужем дохода от продажи корпоративных прав Le Folie’s (ресторанный бизнес во Франции) в размере всего 500 евро.

«Также должностное лицо не указала в декларации сведения об определении ее мужа конечным бенефициарным владельцем юридического лица, зарегистрированного по законодательству Франции SAS Midi au Soleil (ресторан на набережной Канн, Франции)», — добавили в агентстве.

По этим результатам НАБУ внесло сведения в ЕРДР и начало уголовное производство по ч.1 ст. 366-2 УКУ.

Читайте также: Подозрительные люди контролировали вход в подъезд главы Харьковского облсовета

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Прорвались ли украинские ДРГ на Белгородщину: подробности от ISW
Прорвались ли украинские ДРГ на Белгородщину: подробности от ISW
19.11.2024, 07:33
Новости Харькова — главное за 19.11: двое раненых в Гоптовке, враг атакует
Новости Харькова — главное за 19.11: двое раненых в Гоптовке, враг атакует
19.11.2024, 11:15
Зеленский заехал в Купянск Харьковской области поздравить сержантов 📹
Зеленский заехал в Купянск Харьковской области поздравить сержантов 📹
18.11.2024, 18:24
Продвижение россиян около Купянска и захват Колесниковки – подробности от ISW
Продвижение россиян около Купянска и захват Колесниковки – подробности от ISW
18.11.2024, 07:22
В Одессе поймали правоохранителя из Харькова, помогавшего уклонистам за $7500
В Одессе поймали правоохранителя из Харькова, помогавшего уклонистам за $7500
18.11.2024, 17:43
Уголовное дело возбудили в отношении главы Харьковского облсовета – НАПК
Уголовное дело возбудили в отношении главы Харьковского облсовета – НАПК
19.11.2024, 12:10

Новости по теме:

14:41
Главу ВВК на Харьковщине подозревают в помощи 15 уклонистам: подробности
12:38
Глава громады под Харьковом сообщил о 5 погибших и показал фото с места удара
09:50
Разворовали ₴100 тыс. на ремонте лицея на Харьковщине: подозревают сельсовет
23:16
Взрывы в Харькове: подробности от Синегубова
10:13
Под ракетный удар РФ попала советник главы Харьковского облсовета (фото)

Вы читали новость: «Уголовное дело возбудили в отношении главы Харьковского облсовета – НАПК»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 12:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "НАПК выявило признаки недостоверных сведений более чем на 3,4 млн грн в декларации главы Харьковского облсовета Татьяны Егоровой-Луценко, сообщает пресс-служба агентства.".