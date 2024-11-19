Уголовное дело возбудили в отношении главы Харьковского облсовета – НАПК

НАПК выявило признаки недостоверных сведений более чем на 3,4 млн грн в декларации главы Харьковского облсовета Татьяны Егоровой-Луценко за 2022 год, сообщает пресс-служба агентства.

В НАПК отмечают, по результатам проверки глава облсовета не указала в декларации сведения о недвижимом имуществе в Ницце, стоимость которого может составить 88 тыс. евро (что эквивалентно более 2,7 млн ​​грн), которым пользуется (арендует) ее муж.

«Также, на основании анализа сведений о подтвержденных доходах и расходах должностного лица в течение отчетного периода выявлены признаки завышения в декларации размера налички на более чем 680 тыс. грн», — добавили в НАПК.

Кроме этого, НАПК подверг сомнению факт получения ее мужем дохода от продажи корпоративных прав Le Folie’s (ресторанный бизнес во Франции) в размере всего 500 евро.

«Также должностное лицо не указала в декларации сведения об определении ее мужа конечным бенефициарным владельцем юридического лица, зарегистрированного по законодательству Франции SAS Midi au Soleil (ресторан на набережной Канн, Франции)», — добавили в агентстве.

По этим результатам НАБУ внесло сведения в ЕРДР и начало уголовное производство по ч.1 ст. 366-2 УКУ.

Читайте также: Подозрительные люди контролировали вход в подъезд главы Харьковского облсовета