Подозрительные люди контролировали вход в подъезд главы Харьковского облсовета

О первых днях полномасштабного вторжения РФ и ракетном ударе по ХОВА глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко рассказала в интервью для книги «Стальные». Несколько выдержек она опубликовала в facebook.

«У моего дома на Пушкинской сосредоточились подозрительные люди спортивного телосложения и контролировали вход в подъезд, — поделилась воспоминаниями Егорова-Луценко. — Я постоянно думала о Крымском сценарии 2014 года и поэтому было сделано все, чтобы риски влияния на меня были исключены. Осознание того, что ситуация становится угрожающей, пришло 1 марта. В тот день мы должны были проводить очередное совещание в Доме советов, но по разным обстоятельствам немного опаздывали. В конце концов, это спасло нам жизнь, потому что в здание прилетела ракета».

Глава облсовета сообщила, что книга «Стальные» рассказывает истории украинских женщин, «которых не сломила большая война». Издание выйдет в начале 2024 года.

«Свою историю я поведала впервые. Я не считаю себя героиней – я просто делала свою работу. Но сейчас читать подобные истории очень нужно. Когда вражеская пропаганда изо всех щелей говорит нам, что «контрнаступление провалилось», «Запад устал» и вообще «все пропало». Друзья, мы начали забывать первые дни войны! Когда мы действительно рисковали потерять страну «за три дня». Но мы действовали – и получили результат. Никто не устал! Ничего не пропало», — подчеркнула Егорова-Луценко.