Live
  • Нд 17.12.2023
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.99
  • EUR 40.41

Підозрілі люди контролювали вхід до під’їзду голови Харківської облради

Події 11:53   17.12.2023
Оксана Горун
Підозрілі люди контролювали вхід до під’їзду голови Харківської облради

Про перші дні повномасштабного вторгнення РФ і ракетний удар по ХОВА голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко розповіла в інтерв’ю для книги “Сталеві”. Декілька витримок вона опублікувала у фейсбуці.

“Біля мого будинку на Пушкінській зосередилися підозрілі люди спортивної статури та контролювали вхід до під’їзду, — поділилася спогадами Єгорова-Луценко. – Я постійно думала про Кримський сценарій 2014 року, і тому було зроблено все, щоб ризики впливу на мене були виключені. Усвідомлення, що ситуація стає загрозливою, прийшло 1 березня. Того дня ми мали проводити чергову нараду у Будинку рад, але за різними обставинами трохи запізнювалися. Врешті це врятувало нам життя, тому що в будівлю прилетіла ракета”.

Голова облради повідомила, що книга “Сталеві” розповідає історії українських жінок, “яких не зламала велика війна”. Видання вийде на початку 2024 року.

“Свою історію я розповіла вперше. Я не вважаю себе героїнею – я просто робила свою роботу. Але зараз читати такі історії дуже потрібно. Коли ворожа пропаганда з усіх шпарин каже нам, що “контрнаступ провалився”, “захід втомився” та й взагалі “всьо пропало”. Друзі, ми почали забувати перші дні війни! Коли ми дійсно ризикували втратити країну “за три дні”. Але ми діяли – і отримали результат. Ніхто не втомився! Нічого не пропало”, – наголосила Єгорова-Луценко.

Читайте також: У Харкові скликають сесію облради: що вирішуватимуть депутати

Автор: Оксана Горун
Популярно
Підозрілі люди контролювали вхід до під’їзду голови Харківської облради
Підозрілі люди контролювали вхід до під’їзду голови Харківської облради
17.12.2023, 11:53
Росіяни готуються форсувати Оскіл у несподіваному місці на Харківщині
Росіяни готуються форсувати Оскіл у несподіваному місці на Харківщині
17.12.2023, 10:42
Головні новини Харкова 17 грудня: ворог хоче форсувати Оскіл, фронт
Головні новини Харкова 17 грудня: ворог хоче форсувати Оскіл, фронт
17.12.2023, 11:38
Головні новини Харкова 15.12: удар С-300, 62 населених пункти без світла
Головні новини Харкова 15.12: удар С-300, 62 населених пункти без світла
15.12.2023, 22:35
Безугла працює на ворога та зриває мобілізацію – харківський волонтер Донік
Безугла працює на ворога та зриває мобілізацію – харківський волонтер Донік
17.12.2023, 09:28
Без світла та під обстрілами: Синєгубов повідомив про добу на Харківщині
Без світла та під обстрілами: Синєгубов повідомив про добу на Харківщині
17.12.2023, 08:21

Новини за темою:

11:38
Головні новини Харкова 17 грудня: ворог хоче форсувати Оскіл, фронт
10:42
Росіяни готуються форсувати Оскіл у несподіваному місці на Харківщині
07:33
Генштаб повідомив про 14 атак на Куп’янському напрямку та серію авіаударів.
10:12
Де саме ДРГ заходять на Харківщину – повідомив Наєв
09:57
У місті на Харківщині відкрили Алею Слави з 53 фото загиблих військових (фото)

Ви читали новину: «Підозрілі люди контролювали вхід до під’їзду голови Харківської облради»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2023 в 11:53;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про перші дні повномасштабного вторгнення РФ і ракетний удар по ХОВА голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко розповіла в інтерв’ю для книги “Сталеві”. Декілька витримок вона опублікувала у фейсбуці".