Підозрілі люди контролювали вхід до під’їзду голови Харківської облради
Про перші дні повномасштабного вторгнення РФ і ракетний удар по ХОВА голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко розповіла в інтерв’ю для книги “Сталеві”. Декілька витримок вона опублікувала у фейсбуці.
“Біля мого будинку на Пушкінській зосередилися підозрілі люди спортивної статури та контролювали вхід до під’їзду, — поділилася спогадами Єгорова-Луценко. – Я постійно думала про Кримський сценарій 2014 року, і тому було зроблено все, щоб ризики впливу на мене були виключені. Усвідомлення, що ситуація стає загрозливою, прийшло 1 березня. Того дня ми мали проводити чергову нараду у Будинку рад, але за різними обставинами трохи запізнювалися. Врешті це врятувало нам життя, тому що в будівлю прилетіла ракета”.
Голова облради повідомила, що книга “Сталеві” розповідає історії українських жінок, “яких не зламала велика війна”. Видання вийде на початку 2024 року.
“Свою історію я розповіла вперше. Я не вважаю себе героїнею – я просто робила свою роботу. Але зараз читати такі історії дуже потрібно. Коли ворожа пропаганда з усіх шпарин каже нам, що “контрнаступ провалився”, “захід втомився” та й взагалі “всьо пропало”. Друзі, ми почали забувати перші дні війни! Коли ми дійсно ризикували втратити країну “за три дні”. Але ми діяли – і отримали результат. Ніхто не втомився! Нічого не пропало”, – наголосила Єгорова-Луценко.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2023 в 11:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про перші дні повномасштабного вторгнення РФ і ракетний удар по ХОВА голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко розповіла в інтерв’ю для книги “Сталеві”. Декілька витримок вона опублікувала у фейсбуці".