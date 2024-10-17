ЦПК: Депутат-беглец из Харькова Одарченко признался, что предлагал взятку
Во время заседания Высшего антикоррупционного суда прошел допрос нардепа из Харькова Андрея Одарченко, подозреваемого во взятке. Как сообщил Центр противодействия коррупции, фигурант подключился через видеосвязь.
Отмечается, что депутата спросили, в какой стране он сейчас находится и обращался ли к правоохранителям из-за якобы угрозы его жизни. Ответил, что не обращался.
Одарченко также спросили, как он пересек границу. Депутат ответил: «самостоятельно пересек».
Нардеп также рассказал свою версию событий.
«Объяснения депутата сводились к тому, что бывший глава Госагентства восстановления Мустафа Найем сделал так, что у Одарченко не было другого выхода, чем дать взятку для решения вопроса с ремонтом университета, которым он занимался», — отметили в ЦПК.
Во время допроса прокурор САП спросила Одарченко:
«- Предлагали ли вы Найему взятку?
-Нейем создал все условия, которые есть в материалах, заставив меня предложить ему эту неправомерную выгоду.
-Предлагали ли вы неправомерную выгоду?
-Предлагал.
-За что?
-За выделение средств на ремонт университета».
В ЦПК продолжили: по данным следствия, взятку от имени Одарченко перевели 5 сентября в прошлом году. Но деньги на ремонт университета не были выделены. Прокурор спросила, почему тогда депутат, понимая, что договоренность не выполняется, не обратился к правоохранителям. «Боялся, что заблокируют вопросы», – ответил нардеп.
Несколько вопросов Одарченко задал и судья ВАКС:
«-Вы являетесь членом антикоркомитета, знающих антикоррупционное законодательство? Как бы вы поступили?
— Должен бы обратиться с заявлением в правоохранительные органы, это понятно, это было бы правильно. Но я был вынужден…
-Вы могли выступить на антикоррупционном комитете или в ВР, вы могли выступить, сказать, что такая ситуация. Вам и деньги выделили бы и Найема уволили бы.
-Это было лето, к Новому году 6 месяцев. Это бы остановило решение вопроса и денег мы бы не получили».
Судья также спросил, почему возникла сумма в 10 тысяч долларов. «Сумма возникла случайно. Чтобы что-то куда-то пошло, чтобы люди понимали, что я серьезный человек», – пояснил Одарченко, процитировали Центр.
Напомним, о задержании нардепа при попытке дать взятку в криптовалюте Bitcoin (около 50 тысяч долларов) главе Госагентства восстановления и развития Мустафе Найему 21 ноября сообщили пресс-службы НАБУ и САП. Как стало известно, речь идет об Андрее Одарченко. В сентябре в «Центре противодействия коррупции» (ГПК) со ссылкой на САП сообщили, что Одарченко сбежал за пределы Украины. После этого Высший антикоррупционный суд объявил его в государственный и международный розыск, сообщало «Суспільне». Также Одарченко отозвали из состава антикоррупционного комитета ВР.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, допрос, нардеп, одарченко, суд, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ЦПК: Депутат-беглец из Харькова Одарченко признался, что предлагал взятку»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 14:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время заседания Высшего антикоррупционного суда прошел допрос нардепа из Харькова Андрея Одарченко, подозреваемого во взятке. ".