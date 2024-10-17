ЦПК: Депутат-втікач з Харкова Одарченко зізнався, що пропонував хабар (допит)
Під час засідання Вищого антикорупційного суду відбувся допит нардепа з Харкова Андрія Одарченка, підозрюваного у хабарі. Як повідомив Центр протидії корупції, фігурант під’єднався через відеозв’язок.
Зазначається, що депутата запитали, в якій країні наразі він перебуває і чи звертався до правоохоронців через нібито загрозу його життю. Відповів, що не звертався.
Одарченка також запитали, як він перетнув кордон. Депутат відповів: «самостійно перетнув».
Нардеп також розповів свою версію подій.
«Пояснення депутата зводились до того, що колишній голова Держагентства відновлення Мустафа Найєм зробив так, що у Одарченка не було іншого виходу, ніж надати хабар для вирішення питання з ремонтом університету, яким він опікувався», – зазначили у ЦПК.
Під час допиту прокурор САП запитала у Одарченка:
«-Чи пропонували ви Найєму хабар?
-Найєм створив всі умови, які є в матеріалах НСРД, змусивши мене запропонувати йому цю неправомірну вигоду.
-Чи пропонували ви неправомірну вигоду?
-Пропонував.
-За що?
-За виділення коштів на ремонт університету».
У ЦПК продовжили: за даними слідства, хабар від імені Одарченка переказали 5 вересня торік. Але гроші на ремонт університету не були виділені. Прокурор запитала, чому тоді депутат, якщо розумів, що домовленість не виконується, не звернувся до правоохоронців. «Боявся, що заблокують питання», – відповів нардеп.
Кілька питань Одарченка поставив і суддя ВАКС:
«-Ви є членом антикоркомітету, обізнані з антикорупційним законодавством? Як би ви мали поступити?
-Мав би звернутись із заявою до правоохоронних органів, це зрозуміло, це було б правильно. Але я був вимушений…
-Ви могли виступити на антикорупційному комітеті, або у ВР, ви могли виступити, сказати, що така ситуація. Вам і гроші виділили б і Найєма звільнили б.
-Це було літо, до Нового року 6 місяців. Це зупинило б вирішення питання і грошей ми б не отримали».
Суддя також запитав, чому виникла сума в 10 тисяч доларів. «Сума виникла випадково. Аби щось кудись пішло, щоб люди розуміли, що я серйозна людина», – пояснив Одарченко, процитували у Центрі.
Нагадаємо, про затримання нардепа при спробі дати хабар у криптовалюті Bitcoin (близько 50 тисяч доларів) голові Держагентства відновлення та розвитку Мустафі Найєму 21 листопада 2023 року повідомили пресслужби НАБУ та САП. Як стало відомо, йдеться про Андрія Одарченка. У вересні в «Центрі протидії корупції» (ЦПК) з посиланням на САП повідомили, що Одарченко втік за межі України. Після цього, Вищий антикорупційний суд оголосив його у державний та міжнародний розшук, повідомляло «Суспільне». Також Одарченка відкликали зі складу антикорупційного комітету ВР.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2024 в 14:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час засідання Вищого антикорупційного суду відбувся допит нардепа з Харкова Андрія Одарченка, підозрюваного у хабарі. ".