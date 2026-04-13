Правительство Орбана хотело построить «маленькую Россию» и проиграло — нардеп

Орбан построил свою предвыборную кампанию почти исключительно на ненависти к украинцам. Его политтехнологи создали для избирателей параллельную реальность, в которой Венгрия якобы была под угрозой вторжения со стороны Украины, и только Орбан мог этому помешать. С самого начала было ясно, что это бред, и результаты выборов только подтвердили это. Единственное рациональное объяснение, почему Орбан выстроил свою кампанию вокруг Украины, — влияние российских политтехнологов. Мировые медиа неоднократно писали, что Кремль помогал Орбану в кампании, посылая своих технологов… Правительство Орбана решило, что может с помощью российских политтехнологов построить у себя «маленькую Россию» — и вполне предсказуемо проиграло.