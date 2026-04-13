Уряд Орбана хотів побудувати “маленьку Росію” і програв – нардеп
Фото: Микола Княжицький/фейсбук
Орбан побудував свою передвиборчу кампанію майже виключно на ненависті до українців. Його політтехнологи створили для виборців паралельну реальність, у якій Угорщина нібито перебувала під загрозою вторгнення з боку України, і лише Орбан міг цьому завадити. Від самого початку було зрозуміло, що це маячня, і результати виборів лише підтвердили це. Єдине раціональне пояснення того, чому Орбан вибудував свою кампанію навколо України, — вплив російських політтехнологів. Світові медіа неодноразово писали, що Кремль допомагав Орбану в кампанії, надсилаючи своїх технологів… Уряд Орбана вирішив, що може за допомогою російських політтехнологів побудувати у себе «маленьку Росію» — і цілком передбачувано програв.
Популярно
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Уряд Орбана хотів побудувати “маленьку Росію” і програв – нардеп», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2026 в 20:48;