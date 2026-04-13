Live

Уряд Орбана хотів побудувати “маленьку Росію” і програв – нардеп

Політика 20:48   13.04.2026
Микола Княжицький
народний депутат
Орбан побудував свою передвиборчу кампанію майже виключно на ненависті до українців. Його політтехнологи створили для виборців паралельну реальність, у якій Угорщина нібито перебувала під загрозою вторгнення з боку України, і лише Орбан міг цьому завадити. Від самого початку було зрозуміло, що це маячня, і результати виборів лише підтвердили це. Єдине раціональне пояснення того, чому Орбан вибудував свою кампанію навколо України, — вплив російських політтехнологів. Світові медіа неодноразово писали, що Кремль допомагав Орбану в кампанії, надсилаючи своїх технологів… Уряд Орбана вирішив, що може за допомогою російських політтехнологів побудувати у себе «маленьку Росію» — і цілком передбачувано програв.

Автор: Микола Княжицький, народний депутат
Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2026 в 20:48;

