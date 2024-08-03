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F-16 працюють у харківському небі – Сапронов

Суспільство 11:35   03.08.2024
Оксана Горун
F-16 працюють у харківському небі – Сапронов Фото: ОПУ

Харківський бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов, пославшись на військових, заявив, що чув та бачив літаки F-16 у харківському небі.

“Учора у другій половині дня я почув (тричі) НОВИЙ звук. Навіть миттю бачив літак, але дуже швидко летів. Уточнив у військових. F-16!!! Ланка F-16 з Харківського неба мочила агресора на ЇХНІЙ території”, – написав Сапронов  у фейсбуці.

Зазначимо, що поки що офіційно появу в Україні F-16 не підтверджували. Проте інформацію про їх передачу активно розповсюджують західні ЗМІ.

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В огляді за 1 серпня Інститут вивчення війни поінформував: “Західні ЗМІ повідомили 31 липня, що перша партія F-16 нещодавно прибула в Україну і що Україна незабаром отримає більше літаків у невказаний час. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтвердив, що не вказана кількість F-16 знаходилося в Україні 31 липня, і нещодавні кадри, ймовірно, показують, що F-16 діє над українським повітряним простором, але українські офіційні особи відмовилися коментувати це питання. Українські офіційні особи раніше обговорювали свій намір використовувати F-16 та інші літаки з фіксованим крилом як частину ширшої парасольки протиповітряної оборони України в координації з наявними системами протиповітряної оборони України, але неодноразово наголошували на тому, що Україні необхідно буде отримати значну кількість літаків для реалізації цього бачення… Українські сили майже напевно не захочуть або не зможуть інтегрувати F-16 у звичайні завдання протиповітряної оборони чи дальніх ударів, доки не отримають додаткові літаки”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2024 в 11:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов, пославшись на військових, заявив, що чув та бачив літаки F-16 у харківському небі".