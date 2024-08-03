F-16 работают в харьковском небе — Сапронов

Харьковский бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов, сославшись на военных, заявил, что слышал и видел самолеты F-16 в харьковском небе.

«Вчера во второй половине дня я услышал (трижды) НОВЫЙ звук. Даже мельком видел самолет, но очень быстро летел. Уточнил у военных. F-16 !!! Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории», — написал Сапронов в facebook.

Отметим, пока что официально появление в Украине F-16 не подтверждали. Однако информацию об их передаче активно распространяют западные СМИ.

В обзоре за 1 августа Институт изучения войны информировал: «Западные СМИ сообщили 31 июля, что первая партия F-16 недавно прибыла в Украину и что Украина вскоре получит больше самолетов в неуказанное время. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил, что неуказанное количество F-16 находилось в Украине 31 июля, и недавние кадры предположительно показывают, что F-16 действует над украинским воздушным пространством, но украинские официальные лица отказались комментировать этот вопрос. Украинские официальные лица ранее обсуждали свое намерение использовать F-16 и другие самолеты с фиксированным крылом в качестве части более широкого зонтика противовоздушной обороны Украины в координации с существующими системами противовоздушной обороны Украины, но неоднократно подчеркивали, что Украине необходимо будет получить значительное количество самолетов для реализации этого видения… Украинские силы почти наверняка не захотят или не смогут интегрировать F-16 в обычные задачи противовоздушной обороны или дальних ударов, пока не получат дополнительные самолеты».