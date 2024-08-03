Live
  • Сб 03.08.2024
  • Харьков  +27°С
  • USD 41.14
  • EUR 44.4

F-16 работают в харьковском небе — Сапронов

Общество 11:35   03.08.2024
Оксана Горун
F-16 работают в харьковском небе — Сапронов Фото: ОПУ

Харьковский бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов, сославшись на военных, заявил, что слышал и видел самолеты F-16 в харьковском небе.

«Вчера во второй половине дня я услышал (трижды) НОВЫЙ звук. Даже мельком видел самолет, но очень быстро летел. Уточнил у военных. F-16 !!! Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории», — написал Сапронов в facebook.

Отметим, пока что официально появление в Украине F-16 не подтверждали. Однако информацию об их передаче активно распространяют западные СМИ.

Читайте также: «Прилет» по дому Сапронова в Харькове: нашлась кошка, которую считали погибшей

В обзоре за 1 августа Институт изучения войны информировал: «Западные СМИ сообщили 31 июля, что первая партия F-16 недавно прибыла в Украину и что Украина вскоре получит больше самолетов в неуказанное время. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подтвердил, что неуказанное количество F-16 находилось в Украине 31 июля, и недавние кадры предположительно показывают, что F-16 действует над украинским воздушным пространством, но украинские официальные лица отказались комментировать этот вопрос. Украинские официальные лица ранее обсуждали свое намерение использовать F-16 и другие самолеты с фиксированным крылом в качестве части более широкого зонтика противовоздушной обороны Украины в координации с существующими системами противовоздушной обороны Украины, но неоднократно подчеркивали, что Украине необходимо будет получить значительное количество самолетов для реализации этого видения… Украинские силы почти наверняка не захотят или не смогут интегрировать F-16 в обычные задачи противовоздушной обороны или дальних ударов, пока не получат дополнительные самолеты».

Автор: Оксана Горун
Популярно
Россияне собирают войска в подвалах Волчанска — ОТГВ «Харьков»
Россияне собирают войска в подвалах Волчанска — ОТГВ «Харьков»
02.08.2024, 09:50
Взрыв раздался в Харькове, Синегубов и Терехов подтвердили удары
Взрыв раздался в Харькове, Синегубов и Терехов подтвердили удары
03.08.2024, 07:36
F-16 работают в харьковском небе — Сапронов
F-16 работают в харьковском небе — Сапронов
03.08.2024, 11:35
Главные новости Харькова 3 августа: F-16 видели в харьковском небе
Главные новости Харькова 3 августа: F-16 видели в харьковском небе
03.08.2024, 11:48
«Громкое утро» — глава громады на Харьковщине о взрыве
«Громкое утро» — глава громады на Харьковщине о взрыве
03.08.2024, 08:07
Наступление на Харьков связал с мобилизацией в Украине командир ОСГВ «Хортица»
Наступление на Харьков связал с мобилизацией в Украине командир ОСГВ «Хортица»
03.08.2024, 11:07

Новости по теме:

15:54
Спикер Пентагона о Patriot, F-16 и почему США не позволяют бить вглубь РФ – VA
16:02
Новые Patriot и SAMP/T не защитят Харьков, Сумы, Николаев и Чернигов — BILD
18:32
Блинкен: F-16 летят из Дании и Нидерландов в Украину прямо сейчас – VA (видео)
11:59
F-16 защитят Харьков от российских КАБов — The Guardian
16:59
Mirage 2000 vs. F-16. Чем отличаются истребители, которые ожидает Украина – VA

Вы читали новость: «F-16 работают в харьковском небе — Сапронов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 августа 2024 в 11:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов, сославшись на военных, заявил, что слышал и видел самолеты F-16 в харьковском небе".