«Прямое попадание в Q8, ищу котов»: Сапронов показал свой дом после «прилета»
Дом бизнесмена и волонтера Юрия Сапронова в Шевченковском районе Харькова получил разрушения в результате вражеского авиаудара около 16:45.
Эту информацию сам Сапронов подтвердил в Facebook. Он написал о прямом попадании в Audi Q8 в своем дворе и о большом количестве разрушений. Волонтер добавил, что ищет своих котов и пока нашел пятерых из шести любимцев.
Он также подчеркнул: из Харькова — никуда не уедет.
Фото: Юрий Сапронов/Facebook
Как ранее сообщили в облпрокуратуре, УМПБ Д-30 СН, по предварительным данным, ударила вражеская авиация по частному сектору в Шевченковском районе Харькова около 16:45. С ранениями в больницу доставили троих человек: двоих мужчин и 45-летнюю женщину. Повреждены по меньшей мере шесть жилых домов, пять гаражей, три хозяйственных помещения. Уничтожены три автомобиля.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дім, дом, сапронов, удар, Харьков, Шевченковский район;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 20:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дом бизнесмена и волонтера Юрия Сапронова в Шевченковском районе Харькова получил разрушения в результате вражеского авиаудара около 16:45.".