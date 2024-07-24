«Прямое попадание в Q8, ищу котов»: Сапронов показал свой дом после «прилета»

Дом бизнесмена и волонтера Юрия Сапронова в Шевченковском районе Харькова получил разрушения в результате вражеского авиаудара около 16:45.

Эту информацию сам Сапронов подтвердил в Facebook. Он написал о прямом попадании в Audi Q8 в своем дворе и о большом количестве разрушений. Волонтер добавил, что ищет своих котов и пока нашел пятерых из шести любимцев.

Он также подчеркнул: из Харькова — никуда не уедет.



Фото: Юрий Сапронов/Facebook

Как ранее сообщили в облпрокуратуре, УМПБ Д-30 СН, по предварительным данным, ударила вражеская авиация по частному сектору в Шевченковском районе Харькова около 16:45. С ранениями в больницу доставили троих человек: двоих мужчин и 45-летнюю женщину. Повреждены по меньшей мере шесть жилых домов, пять гаражей, три хозяйственных помещения. Уничтожены три автомобиля.