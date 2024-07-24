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«Прямое попадание в Q8, ищу котов»: Сапронов показал свой дом после «прилета»

Происшествия 20:27   24.07.2024
Елена Нагорная
«Прямое попадание в Q8, ищу котов»: Сапронов показал свой дом после «прилета» Фото: Юрий Сапронов/Facebook

Дом бизнесмена и волонтера Юрия Сапронова в Шевченковском районе Харькова получил разрушения в результате вражеского авиаудара около 16:45.

Эту информацию сам Сапронов подтвердил в Facebook. Он написал о прямом попадании в Audi Q8 в своем дворе и о большом количестве разрушений. Волонтер добавил, что ищет своих котов и пока нашел пятерых из шести любимцев.

Он также подчеркнул: из Харькова — никуда не уедет.


Фото: Юрий Сапронов/Facebook

Как ранее сообщили в облпрокуратуре, УМПБ Д-30 СН, по предварительным данным, ударила вражеская авиация по частному сектору в Шевченковском районе Харькова около 16:45. С ранениями в больницу доставили троих человек: двоих мужчин и 45-летнюю женщину. Повреждены по меньшей мере шесть жилых домов, пять гаражей, три хозяйственных помещения. Уничтожены три автомобиля.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 20:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дом бизнесмена и волонтера Юрия Сапронова в Шевченковском районе Харькова получил разрушения в результате вражеского авиаудара около 16:45.".