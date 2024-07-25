Убитую девушку нашли там, где подозреваемый насиловал другую жертву — Болвинов
Подробности убийства 20-летней жительницы города Красноград Виктории Ахвердиевой, которую с 15 июля искали с привлечением волонтеров и общественности и нашли мертвой 24-го, рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Как сообщалось ранее, девушка поехала к крестной в поселок Палатки, во дворе которой ее видели в последний раз. Это было вечером 13 июля. 15 июля об исчезновении Виктории сообщила в полицию ее сестра из Харькова.
«К сожалению, нашли ее мы — убитой, под слоем земли в лесополосе. Тело было завернуто в ковер и засыпано землей. Именно это помешало поисковым отрядам и кинологам обнаружить девушку раньше, во время прочесывания местности», — сообщил Болвинов.
Он рассказал, что подозреваемого в убийстве задержали. Это приятель девушки, с которым она гуляла перед исчезновением. Вместе их видели на улице и в гостях.
«Он в итоге и указал, где искать Викторию. 14 лет назад на этом же месте он уже нападал на другую жительницу Палаток. Жестоко избил, лишив глаза, изнасиловал и бросил, подумав, что она уже мертва. Но жертва выжила, а преступник получил 11 лет. На свободу вышел в 2021-м», — сообщил главный следователь Харьковщины.
Когда Викторию начали искать, продолжил Болвинов, вероятный убийца даже помогал.
«А перед тем отправлял сообщения с ее телефона. «Люблю тебя» — такое сообщение получил парень пропавшей, когда ее уже не было в живых. Знакомый-нападавший очень старался отвести от себя подозрения, рассылая такие месседжи. Вел себя спокойно, но полиграф уже указал на то, что мужчина врет», — отметил главный следователь Харьковщины.
Напомним, тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили 24 июля. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, подозреваемому в ее убийстве — 35 лет.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: полиция, Сергей Болвинов, убийство, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2024 в 17:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности убийства 20-летней жительницы города Красноград Виктории Ахвердиевой, которую с 15 июля искали с привлечением волонтеров и общественности и нашли мертвой 24-го, рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.".