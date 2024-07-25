Убиту дівчину знайшли там же, де підозрюваний ґвалтував іншу жертву – Болвінов

Подробиці вбивства 20-річної мешканки міста Красноград Вікторії Ахвердієвої, яку з 15 липня шукали із залученням волонтерів та громадськості та знайшли мертвою 24-го, розповів начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Як повідомлялося раніше, дівчина поїхала до села Палатки до хрещеної, на подвір’ї якої її бачили востаннє. Це було увечері 13 липня. 15 липня про зникнення Вікторії повідомила у поліцію її сестра з Харкова.

“На жаль, знайшли її ми – вбитою, під шаром землі в лісосмузі. Тіло було загорнуто в килим та засипано землею. Саме це завадило пошуковим загонам та кінологам виявити дівчину раніше, під час прочісування місцевості”, – повідомив Болвінов.

Він розповів, що підозрюваного у вбивстві затримали. Це приятель дівчини, з яким вона гуляла перед зникненням. Разом їх бачили на вулиці та в гостях.

“Він у результаті й вказав, де шукати Вікторію. 14 років тому на цьому ж місці він вже нападав на іншу мешканку Палаток. Жорстоко побив, позбавивши ока, зґвалтував та покинув, подумавши, що вона вже мертва. Але жертва вижила, а злочинець отримав 11 років. На волю вийшов у 2021-му”, – повідомив головний слідчий Харківщини.

Коли Вікторію почали шукати, продовжив Болвінов, ймовірний вбивця навіть допомагав.

“А перед тим відправляв повідомлення з її телефону. “Люблю тебе” – таке повідомлення отримав хлопець зниклої, коли її вже не було в живих. Знайомий-нападник дуже старався відвести від себе підозри, розсилаючи такі меседжі. Поводився спокійно, але поліграф вже вказав на те, що чоловік бреше”, – наголосив головний слідчий Харківщини.

Нагадаємо, тіло дівчини з ознаками насильницької смерті виявили 24 липня. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, підозрюваному в її вбивстві – 35 років.