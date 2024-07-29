Під час пошуків убитої дівчини на Харківщині врятували хаскі (відео)
Хаскі знайшли прив’язаною у дворі покинутого будинку пошуковці загону ГО “Роза на руці” та назвали на честь загиблої дівчини, яку шукали.
“Виснажену хаскі Віккі знайшли привʼязаною у закинутому будинку. Віккі знайшли волонтери ГО “Роза на руці” під час пошуків безвісти зниклої дівчинки, та назвали в памʼять про неї – Віккі… Від слабкості в перший день Віккі не могла піднятися на лапки та навіть не могла попити водички“, – повідомила команда “Порятунок тварин Харків”.
Рятувальники приєдналися до порятунку хаскі. Тварину оглянули ветеринари. У собаки виявили цілий “букет” хвороб: дирофіляріоз, піроплазмоз, анемія та сильне виснаження. Нині пса лікують, попереду – тривалий курс відновлення.
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Нагадаємо, десять днів на Харківщині шукали безвісти зниклу Вікторію Ахвердієву. Пошуки вели у Красноградському районі – біля села Палатки, де дівчину бачили востаннє. 24 липня стало відомо: Вікторію знайшли мертвою. Услід поліція повідомила, що затримали ймовірного вбивцю. У вбивстві підозрюють знайомого дівчини, який, як виявилося, нещодавно вийшов із в’язниці, де відсидів 11 років за зґвалтування. Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що ймовірний злочинець — чоловік, з яким Вікторія гуляла перед зникненням. 14 років тому на тому самому місці, де знайшли тіло дівчини, він напав на мешканку Палаток — побив, позбавивши ока, зґвалтував і кинув, подумавши, що вона померла. Але жертва вижила, а злочинець отримав 11 років. Чоловік вийшов на волю у 2021-му.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2024 в 11:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Хаскі знайшли прив’язаною у дворі покинутого будинку пошуковці загону ГО “Роза на руці” та назвали на честь загиблої дівчини, яку шукали".