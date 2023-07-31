Напад на бригаду «швидкої» в Балаклії: в поліції повідомили подробиці

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на лікаря «швидкої» на Харківщині.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, п’яний мешканець Балаклії проходив повз медиків та почав нецензурно висловлюватися на їхню адресу. Після цього чоловік кинувся в бійку та спричинив тілесні ушкодження лікарю. Працівникам поліції хуліган також чинив опір.

Щодо 35-річного чоловіка поліцейські склали адмінпротокол за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) КУпАП.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ.