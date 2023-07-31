В Балаклії на бригаду «швидкої» напав п’яний чоловік: постраждав лікар

В місті Балаклія на Харківщині 29 липня після обслуговування виклику на бригаду «швидкої» напав п’яний чоловік.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«Сталося ця подія біля будинку, після обслуговування виклику. Нападником виявився чоловік у стані алкогольного сп’яніння та неадекватної поведінки, який завдав тілесних ушкоджень лікарю Раку М.А», – розповіли у «швидкій».

Бригада натиснула кнопку «SOS», на місце події приїхала поліція. Нападника затримали.

«На жаль, такі випадки стають частішими», – зазначили медики.

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