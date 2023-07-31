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Коригувальник ракетного удару по вишу та дому в Харкові може сісти довічно

Суспільство 11:22   31.07.2023
Вікторія Яковенко
Коригувальник ракетного удару по вишу та дому в Харкові може сісти довічно Фото: Харківська обласна прокуратура

60-річному харків’янину, який причетний до ракетного удару РФ по вишу та житловому будинку, загрожує довічне ув’язнення.

«7 лютого правоохоронці затримали російського агента, який причетний до ракетного удару, завданого ворожою армією 5 лютого, по одному з вищих навчальних закладів Харкова та по житловому будинку. Чоловіка викрито біля будівлі пошкодженого вишу у той час, коли він фіксував наслідки обстрілу для «звіту» російським спецслужбам», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, чоловік активно співпрацював з російською розвідкою. На велосипеді він їздив по Харкову та збирав для РФ інформацію про розташування блокпостів, укріплень Сил оборони та місць дислокації ЗСУ.

Харків’янину повідомили про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Наразі він перебуває у СІЗО.

Зраднику загрожує 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 11:22;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "60-річному харків’янину, який причетний до ракетного удару РФ по вишу та житловому будинку, загрожує довічне ув’язнення.".