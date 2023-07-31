Коригувальник ракетного удару по вишу та дому в Харкові може сісти довічно

60-річному харків’янину, який причетний до ракетного удару РФ по вишу та житловому будинку, загрожує довічне ув’язнення.

«7 лютого правоохоронці затримали російського агента, який причетний до ракетного удару, завданого ворожою армією 5 лютого, по одному з вищих навчальних закладів Харкова та по житловому будинку. Чоловіка викрито біля будівлі пошкодженого вишу у той час, коли він фіксував наслідки обстрілу для «звіту» російським спецслужбам», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, чоловік активно співпрацював з російською розвідкою. На велосипеді він їздив по Харкову та збирав для РФ інформацію про розташування блокпостів, укріплень Сил оборони та місць дислокації ЗСУ.

Харків’янину повідомили про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Наразі він перебуває у СІЗО.

Зраднику загрожує 15 років тюрми або довічне ув’язнення.