Коригувальник ракетного удару по вишу та дому в Харкові може сісти довічно
60-річному харків’янину, який причетний до ракетного удару РФ по вишу та житловому будинку, загрожує довічне ув’язнення.
«7 лютого правоохоронці затримали російського агента, який причетний до ракетного удару, завданого ворожою армією 5 лютого, по одному з вищих навчальних закладів Харкова та по житловому будинку. Чоловіка викрито біля будівлі пошкодженого вишу у той час, коли він фіксував наслідки обстрілу для «звіту» російським спецслужбам», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
За даними правоохоронців, чоловік активно співпрацював з російською розвідкою. На велосипеді він їздив по Харкову та збирав для РФ інформацію про розташування блокпостів, укріплень Сил оборони та місць дислокації ЗСУ.
Харків’янину повідомили про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Наразі він перебуває у СІЗО.
Зраднику загрожує 15 років тюрми або довічне ув’язнення.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 11:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "60-річному харків’янину, який причетний до ракетного удару РФ по вишу та житловому будинку, загрожує довічне ув’язнення.".