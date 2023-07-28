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У Харкові судитимуть “начальника бази палива” окупантів

Суспільство 10:17   28.07.2023
Оксана Горун
У Харкові судитимуть “начальника бази палива” окупантів

41-річний колаборант із Куп’янська-Вузлового з липня 2022 року працював на загарбників. Його затримали. Справа вже у Червонозаводському райсуді у Харкові.

“Обвинувачений погодився на пропозицію окупантів та став “начальником базы топлива” виробничого підрозділу “Локомотивное депо Купянск” так званого підприємства “Купянская железная дорога”. Свої обов‘язки він почав виконувати з липня минулого року, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. – Псевдоначальник зберігав дизельне пальне для окупантів, яке вони використовували для заправлення своєї військової техніки. Враховуючи розміщення підприємства на незначній відстані від лінії бойових дій, дана діяльність давала можливість представникам зс рф приховувати паливо від його виявлення підрозділами авіарозвідки ЗСУ та швидко розв’язувати логістичні питання для доставлення палива в зону бойових дій з метою зміцнення бойових позицій окупантів”.

За даними слідства, лише наприкінці липня 2022 року “новий співробітник” передав окупантам понад 120 тисяч літрів дизельного пального.

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Судитимуть його за допомогу державі-агресорці. Зрадника впіймали на початку березня цього року. Нині він під вартою. Йому загрожує термін від 10 до 12 років. Можлива конфіскація майна.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 10:17;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "41-річний колаборант із Куп’янська-Вузлового з липня 2022 року працював на загарбників. Його затримали. Справа вже у Червонозаводському райсуді у Харкові".