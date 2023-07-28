В Харькове будут судить «начальника базы топлива» оккупантов

41-летний коллаборант из Купянска-Узлового с июля 2022 года работал на захватчиков. Его задержали. Дело уже в Червонозаводском райсуде в Харькове.

«Обвиняемый согласился на предложение оккупантов и стал «начальником базы топлива» производственного подразделения «Локомотивное депо Купянск» так называемого предприятия «Купянская железная дорога». Свои обязанности он начал выполнять с июля прошлого года, — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. — Псевдоначальник хранил дизельное топливо для оккупантов, которое они использовали для заправки своей военной техники. Учитывая размещение предприятия на незначительном расстоянии от линии боевых действий, данная деятельность давала возможность представителям вс рф скрывать топливо от его выявления подразделениями авиаразведки ВСУ и быстро решать логистические вопросы для доставки топлива в зону боевых действий с целью укрепления боевых позиций оккупантов».

По данным следствия, только в конце июля 2022 года «новый сотрудник» передал оккупантам более 120 тысяч литров дизельного топлива.

Судить его будут за пособничество государству-агрессору. Предателя поймали в начале марта этого года. Сейчас он под стражей. Ему грозит сроку от 10 до 12 лет. Возможна конфискация имущества.