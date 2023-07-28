Live
  • Пт 28.07.2023
    • Харьков
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.72
    • 🟢

В Харькове будут судить «начальника базы топлива» оккупантов

Общество 10:17   28.07.2023
Оксана Горун
В Харькове будут судить «начальника базы топлива» оккупантов

41-летний коллаборант из Купянска-Узлового с июля 2022 года работал на захватчиков. Его задержали. Дело уже в Червонозаводском райсуде в Харькове.

«Обвиняемый согласился на предложение оккупантов и стал «начальником базы топлива» производственного подразделения «Локомотивное депо Купянск» так называемого предприятия «Купянская железная дорога». Свои обязанности он начал выполнять с июля прошлого года, — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. — Псевдоначальник хранил дизельное топливо для оккупантов, которое они использовали для заправки своей военной техники. Учитывая размещение предприятия на незначительном расстоянии от линии боевых действий, данная деятельность давала возможность представителям вс рф скрывать топливо от его выявления подразделениями авиаразведки ВСУ и быстро решать логистические вопросы для доставки топлива в зону боевых действий с целью укрепления боевых позиций оккупантов».

По данным следствия, только в конце июля 2022 года «новый сотрудник» передал оккупантам более 120 тысяч литров дизельного топлива.

Читайте также: Сливал врагу данные о позициях ВСУ на Купянщине: поймали очередного предателя

Судить его будут за пособничество государству-агрессору. Предателя поймали в начале марта этого года. Сейчас он под стражей. Ему грозит сроку от 10 до 12 лет. Возможна конфискация имущества.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Машовец — о Купянском направлении: «Командование РФ ошиблось»
Машовец — о Купянском направлении: «Командование РФ ошиблось»
27.07.2023, 09:04
Вечерний удар по Харьковщине: Синегубов сообщил подробности о пострадавших
Вечерний удар по Харьковщине: Синегубов сообщил подробности о пострадавших
28.07.2023, 08:19
Смертельное ДТП на Харьковщине: сегодня утром погибли два человека (фото)
Смертельное ДТП на Харьковщине: сегодня утром погибли два человека (фото)
28.07.2023, 10:30
В Харькове временно закрыли станцию метро
В Харькове временно закрыли станцию метро
27.07.2023, 12:45
Терехов начал обсуждать офлайн в школах с родителями Харькова
Терехов начал обсуждать офлайн в школах с родителями Харькова
28.07.2023, 09:02
Есть у меня одна идея — Терехов о комбинированном обучении школьников
Есть у меня одна идея — Терехов о комбинированном обучении школьников
27.07.2023, 19:23

Новости по теме:

15:40
Суд забрал 30 га земли у фермера с Харьковщины: подробности
14:19
Сливал врагу данные о позициях ВСУ на Купянщине: поймали очередного предателя
10:30
Последствия удара управляемой авиабомбой по Харьковщине: фото прокуратуры
13:02
На Харьковщине незаконно отдали ценные земли стоимостью более 2 млрд грн
12:17
Российский снаряд попал в дом: под Харьковом эксгумировали тело мужчины

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове будут судить «начальника базы топлива» оккупантов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 10:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "41-летний коллаборант из Купянска-Узлового с июля 2022 года работал на захватчиков. Его задержали. Дело уже в Червонозаводском райсуде в Харькове".