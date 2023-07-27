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Сливал врагу данные о позициях ВСУ на Купянщине: поймали очередного предателя

Общество 14:19   27.07.2023
Виктория Яковенко
Сливал врагу данные о позициях ВСУ на Купянщине: поймали очередного предателя Фото: Владислав Абдула

В Харьковской области разоблачили информатора РФ, который «сливал» оккупантам направления полетов боевых вертолетов ВСУ над Купянском.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области, злоумышленник собирал для оккупантов актуальные разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в Купянском районе. Больше всего врага интересовали направления полетов авиации ВСУ, в том числе ударных вертолетов.

Также коллаборант передавал оккупантам маршруты перемещения бронетанковых подразделений украинских войск вблизи линии фронта.

Кроме того, фигурант присылал российским военным фото последствий российских ударов по местным объектам инфраструктуры, в том числе по многоэтажкам.

По данным следствия, российским информатором оказался 53-летний местный житель, находившийся «на связи» с боевиком одной из оккупационных группировок РФ на восточном фронте.

«Передавал врагам данные подозреваемый через чат в мессенджере Телеграмм текстом или видео», — отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины).

Сейчас злоумышленник находится в СИЗО. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Фото: Владислав Абдула

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 14:19;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области разоблачили информатора РФ, который «сливал» оккупантам направления полетов боевых вертолетов ВСУ над Купянском.".