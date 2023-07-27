Готовил воздушную атаку РФ на Харьков: СБУ задержала агента вражеской разведки

Контрразведка СБУ задержала российского агента, который готовил удар по Харькову.

«Злоумышленник входил в состав агентурного аппарата главного управления генерального штаба с РФ (более известного как гру). Для выполнения враждебной задачи он объезжал территорию города и скрыто фиксировал места базирования Сил обороны. Кроме того, его интересовали координаты железнодорожных узлов, где разгружаются военная техника и боеприпасы ВСУ для защитников города и украинских защитников на передовой. Во время таких вылазок фигурант пытался также определить детали о работе стратегически важных объектов промышленности, в том числе местных авиапредприятий», — сообщила пресс-служба СБУ.

Вражеского агента в Харькове взяли «на горячем» — у одного из промышленных объектов, где он проводил доразведку местности.

«Приспешником агрессора оказался местный житель, попавший в поле зрения российских спецслужб из-за своих публикаций в соцсетях, которые он делал после начала полномасштабного вторжения», — пояснили в СБУ.

Дома у фигуранта уже провели обыск. Нашли мобильные телефоны и компьютерную технику, которые он использовал для переписки с врагом. Мужчине сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас он в СИЗО. Ему грозит пожизненное.