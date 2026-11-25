СБУ информирует: задержали киллера ГРУ РФ, пытавшегося подорвать командира элитного отряда ССО в Хмельницком. В деле подозревают бывшего контрактника из Харькова, который в 2024 году уволился со службы по состоянию здоровья.

По данным правоохранителей, фигурант заложил взрывчатку в «собственный» кроссовер и припарковал его возле подъезда многоэтажки, где проживал спецназ.

«Установлено, что в дверце авто находилась самодельная бомба на основе полкилограмма пластида с металлическими шариками диаметром 10 мм, роликами из подшипников и свинцовыми элементами. По инструкции российской спецслужбы агент должен был активировать взрывчатку из засады в момент, когда офицер будет проходить мимо автомобиля. Рядом с подъездом стоял еще один автомобиль, в котором злоумышленник установил видеорегистратор с функцией удаленного доступа для гру рф. Это нужно было врагу, чтобы зафиксировать момент подрыва», – установило следствие.

Затем видео запланированного теракта оккупанты планировали использовать для проведения информационно-психологических спецопераций по расшатыванию внутренней ситуации в Украине, добавили в СБУ.

Силовики заранее разоблачили вражеский замысел и задержали фигуранта «на горячем» — в нескольких метрах от места запланированного взрыва, когда он собирался нажать кнопку дистанционного управления самодельной бомбы.

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Отмечается, что в поле зрения российских спецслужб мужчина попал во время поиска «быстрых» заработков в профильных Telegram-каналах.

«После вербовки агент получил «тестовую задачу»: разведать расположение запасных командных пунктов и места парковки авто Сил обороны в областном центре. Позже оккупанты «направили» его в Хмельницкий для покушения на командира подразделения ССО. Чтобы выполнить вражескую задачу, агент арендовал квартиру возле дома украинского офицера и установил на балконе видеорегистратор», — добавили в СБУ.

С помощью замаскированного устройства фигурант отслеживал распорядок дня и маршруты передвижения военного, говорят правоохранители.

В случае убийства украинского воина оккупанты обещали фигуранту «неотложную эвакуацию» в РФ через третьи страны с оформлением российского гражданства, рассказали силовики.

Во время обысков у задержанного нашли смартфон с анонимными чатами, которые он периодически менял для законспирированных контактов с ГРУ РФ.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в госизмене. Сейчас он находится в СИЗО. Ему грозит пожизненное с конфискацией имущества.