СБУ інформує: затримали кілера ГРУ РФ, який намагався підірвати командира елітного загону ССО у Хмельницькому. У справі підозрюють колишнього контрактника із Харкова, який у 2024 році звільнився зі служби за станом здоров’я.

За даними правоохоронців, фігурант заклав вибухівку у «власний» кросовер та припаркував його біля під’їзду багатоповерхівки, де проживав український спецпризначенець.

«Встановлено, що у дверцятах авто знаходилася саморобна бомба на основі пів кілограма пластиду з металевими кульками діаметром 10 мм, роликами з підшипників та свинцевими елементами. За інструкцією російської спецслужби агент мав активувати вибухівку із засідки у момент, коли офіцер проходитиме повз авто. Поруч із під’їздом стояло ще одне авто, в якому зловмисник встановив відеореєстратор із функцією віддаленого доступу для гру рф. Це потрібно було ворогу, щоб зафіксувати момент підриву», – встановило слідство.

Потім відео запланованого теракту окупанти планували використати для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій з розхитування внутрішньої ситуації в Україні, додали в СБУ.

Силовики завчасно викрили ворожий задум і затримали фігуранта «на гарячому» – за декілька метрів від місця запланованого вибуху, коли він збирався натиснути кнопку дистанційного управління саморобної бомби.

<br />

Зазначається, що у поле зору російських спецслужбістів чоловік потрапив під час пошуку «швидких» заробітків у профільних телеграм-каналах.

«Після вербування агент отримав «тестове завдання»: розвідати розташування запасних командних пунктів та місця паркування авто Сил оборони в обласному центрі. Пізніше окупанти «відрядили» його до Хмельницького для здійснення замаху на командира підрозділу ССО. Щоб виконати вороже завдання, агент орендував квартиру поблизу будинку українського офіцера і встановив на балконі відеореєстратор», – додали в СБУ.

За допомогою замаскованого пристрою фігурант відстежував розпорядок дня та маршрути пересування військового, кажуть правоохоронці.

У разі вбивства українського воїна окупанти обіцяли фігуранту «невідкладну евакуацію» до РФ через треті країни з оформленням російського громадянства, розповіли силовики.

Під час обшуків у затриманого виявили смартфон з анонімними чатами, які він періодично змінював для законспірованих контактів із ГРУ РФ.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру в держзраді. Наразі він перебуває у СІЗО. Йому загрожує довічне з конфіскацією майна.